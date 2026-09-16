El fichaje 'Champions' ya está en el Betis: Rubén de la Bandera, el nuevo "fichaje estrella" para un año mágico

El club verdiblanco ha presentado, en la mañana de este miércoles, al que será el nuevo Fichaje Estrella para esta temporada 26/27; la continuación de una de las iniciativas más bonitas del fútbol español

La Ciudad Deportiva Luis del Sol acogía, en la mañana de este miércoles, el que es, sin lugar a duda, el fichaje de este verano. Rubén de la Bandera ha sido presentado, en la sala de prensa, como el nuevo Fichaje Estrella de la temporada. Uno de los actos más bonitos iniciados por la Fundación del Real Betis y que sigue constituyendo una de las tradiciones más bonitas de estos últimos años. El joven ha podido disfrutar de un acto como si fuese un fichaje de un jugador de la primera plantilla, y será uno de los que acompañe al equipo durante esta temporada.

La historia de Rubén de la Bandera comenzó cuando todavía no había nacido. A los cinco meses de embarazo, sus padres recibieron la noticia de que algo no iba bien. Después de varias pruebas llegó el diagnóstico: espina bífida. Con cinco meses y medio de gestación, Rubén fue sometido a una intervención intrauterina. Desde entonces, su vida ha estado marcada por quince operaciones y por una capacidad extraordinaria para afrontar cada reto. A sus once años, se desplaza en silla de ruedas y no tiene sensibilidad de cintura para abajo, además de necesitar sondaje en su día a día. De hecho, su madre Florina ha explicado ante los medios que "tiene que aplicarle ella las sondas en el colegio". Unos hechos que no evitan que Rubén afronte todo esto con valentía y con ganas de seguir descubriendo mundo, siendo una de sus pasiones las de viajar.

En ESTADIO Deportivo, hemos podido hablar tanto con el protagonista como con su madre. "La verdad que sí, muy emocionante y la pregunta más difícil lo que es Rubén para mí. Y bueno, lo dije antes, anteriormente, que mi Rubén para mí es todo, igual que su hermanito. Daría la vida por él, y que es lo feliz, es lo que a mí me hace feliz también", declaró su madre. El nuevo Fichaje Estrella también tiene clara una cosa, y es que su ídolo verdiblanco es Aitor Ruibal. Ante los micrófonos de este medio, han querido lanzarle un mensaje de apoyo al jugador. "Mucho ánimo, que se recupere pronto, y que nos vemos en el campo", respondió.

La espina bífida es una malformación congénita que se produce cuando la columna vertebral no termina de cerrarse correctamente durante las primeras semanas de gestación. En España, según los datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Dependencia (EDAD 2020) del Instituto Nacional de Estadística, hay 31.700 personas con espina bífida e hidrocefalia. Además, una de cada 10.000 personas nacidas vivas presenta alguna malformación del tubo neural, de las que más de la mitad corresponden a espina bífida. Rubén suma una nueva historia a la familia de Fichajes Estrella de la Fundación Real Betis Balompié. Este proyecto tiene como objetivo llevar esperanza, ilusión y momentos especiales a niños y niñas que atraviesan un proceso de enfermedad grave, acompañándolos a ellos y a sus familias y haciéndoles sentir, también, parte de la familia verdiblanca.