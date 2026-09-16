Aitor Ruibal y Diego Llorente marcan la sesión de celebración para Manuel Pellegrini

El central, finalmente, tampoco llegará al duelo que se disputará este próximo jueves frente al Getafe; ya que sigue resintiéndose de unas molestias musculares

Todo listo para que el equipo de Manuel Pellegrini vuelva a rodar el balón tras una gran victoria frente al Villarreal por dos goles a uno. La ilusión es máxima en el beticismo, y no es para menos. En La Cerámica, el equipo dejó unas muy buenas sensaciones, con una remontada que se refrendó luego con una gran actuación del equipo en casi todas las líneas. Incluso, pudo haber sido una ventaja aún mayor si el Betis hubiese contado con más acierto, por lo que las sensaciones fueron más que positivas para los aficionados. Ahora toca dar más pasos importantes, y uno de ellos será este jueves.

El equipo lo tiene claro. "Queremos seguir ganando". Esas fueron las palabras de Natan tras el encuentro en La Cerámica, una sensación que se palpa entre todos los jugadores a los que se le ha preguntado por esta cuestión. El equipo tiene mucha hambre de seguir sumando de tres en tres, y reforzar un espectacular comienzo del año tanto en LaLiga como en Champions. Y más teniendo en cuenta que ahora viene un largo parón de selecciones, de hasta tres semanas, que servirá para recargar pilar y poder afrontar las semanas venideras con, mínimo, la misma ilusión.

Para seguir en esa dinámica, el duelo de este jueves en La Cartuja será de vital importancia. Frente al Getafe, el equipo buscará las tres victorias consecutivas en LaLiga. Y esto lo hará con dos bajas confirmadas: Aitor Ruibal y Diego Llorente. En el caso del central, ya comentó Pellegrini que el jugador se iba a someter a unas pruebas ya que arrastraba unas pequeñas molestias musculares. Estas aún persisten, por lo que no estará este jueves en el Estadio de La Cartuja. Todo ello en un día especial para uno de los integrantes de la primera plantilla. Este 16 de septiembre es el cumpleaños de Manuel Pellegrini, 73 años ha cumplido el técnico chileno este miércoles, y los jugadores no han dudado en celebrarlo.

Tras la charla, los jugadores han querido hacerle un pasillito a Pellegrini. Sin embargo, el chileno no ha querido ponerse y ha usado como 'cicerone' a Bellerín para que se sometiese a las collejas de sus compañeros. Algunos le han recriminado, en tono de broma, que no hubiese pasado por ahí. Sin embargo, por los aparentes gestos que hacía el entrenador, indicaba hasta los gestos que le podían hacer. Un detalle más que curioso y divertido, que muestra la buena salud de la que goza la plantilla verdiblanca.

En la mañana de este miércoles, muchas eran las cámaras que estaban presentes para captar las imágenes de Ez Abde. Tras tener que cerrar las redes sociales por los insultos recibidos por lucir una camiseta en apoyo a Ceuta, el jugador ha entrenado con total normalidad, completamente ajeno a todo el ruido mediático que se ha generado con su figura. Con todo esto, el equipo de Manuel Pellegrini ya tiene todo listo para buscar seguir sumando de tres en tres en este comienzo de liga.