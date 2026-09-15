Muchas novedades (para bien) antes y durante la visita del Getafe a La Cartuja

Mejores del Ayuntamiento para la movilidad y los accesos al otrora Olímpico de Sevilla, donde el anfitrión homenajeará a once de sus socios más antiguos dentro de la Semana de las Personas Mayores, mientras que Gol Sur 1907 pide un esfuerzo pese a ser día laborable y estrenará cántico en casa

El buen momento por el que atraviesa el Real Betis, tercero en la clasificación de Primera división tras un triunfo en La Cerámica que lo deja con 12 puntos de 15 posibles, compensará a buen seguro el previsible bajón de asistencia el próximo jueves 17 de septiembre en el Estadio de La Cartuja, ya que ni el rival, el Getafe CF, ni el horario, las siete de la tarde, son propicios para mantener el excelente promedio de espectadores en los dos choques hasta la fecha en casa: hubo casi 60.000 (en concreto, 59.490 personas) ante la Real Sociedad y la friolera de 66.046 ante el Real Madrid.

'Forza Real Betis' desde la grada de animación

Por si acaso, una de las agrupaciones más populosas y animosas, Gol Sur 1907, trata de animar en sus redes sociales al beticismo para que haga un esfuerzo y acuda en masa al otrora Olímpico de Sevilla, señalando, como aliciente, que el choque ante los azulones vivirá el estreno en casa de un cántico que ya entonaron en la reciente visita al Stade Pierre-Mauroy de Lille. Un tema inspirado, como tantos otros, en los que idean las 'barras bravas' del fútbol argentino, adaptado a la casuística verdiblanca. Y que dice así: "Mi amor, cuánto te quiero. / Por ti daría la vida / hasta el infierno. / Juegues donde juegues, / aunque pierdas o ganes, / lo que siento por ti / es inexplicable. / Trece barras de pasión / y un corazón fuerte late. / Miles de motivos son / los que llevan / tu escudo adelante".

El Ayuntamiento pone de su parte para facilitar la llegada y salida de los béticos

"Para dotar de más permeabilidad al Estadio de La Cartuja ante la afluencia de vehículos que acceden a los alrededores del recinto para los partidos que disputa el Real Betis, el Ayuntamiento de Sevilla va a proceder a realizar una serie de ajustes de cara a los próximos encuentros y que se aplicarán desde el partido de este jueves", reza el comunicado desde la Plaza Nueva, que los detalla a continuación:1. Apertura de viales en el Parque del Alamillo: en la zona lateral del mismo, donde ya se han habilitado en otros encuentros como las finales de la Copa del Rey, que quedarán abiertos para el acceso por el Puente del Alamillo de los autobuses de las peñas béticas que acuden a los encuentros, evitando que tengan que entrar, como hasta ahora, por la rotonda de la SE-20.2. En Camino de los Descubrimientos, se procederá a, en el tramo entre Matemáticos Rey, Pastor y Castro hasta la Glorieta José Luis Manzanares Japón (actualmente en un único sentido Norte-Sur), se van a habilitar dos carriles de circulación: uno, en cada sentido. Y, en el tramo hacia Francisco de Montesinos (Monasterio de La Cartuja), también se reordena en tres carriles de circulación: uno en sentido sur-norte y otros dos en sentido norte-sur. Se habilitará, además, banda de aparcamiento en cordón en la zona oeste (junto a Sevilla TechPark).

"Sumando ambas actuaciones, se ganan 91 plazas más de estacionamiento en la zona", añaden desde el Consistorio, pero no queda ahí la cosa en cuanto a mejorar en accesos y viales:3. Se va a abrir la zona norte de Sevilla TechPark, una medida demandada por los aficionados béticos. Hasta ahora, al contar sólo con un carril para transporte público en el Camino de los Descubrimientos, abrir esa zona imposibilitaba la circulación normal de los autobuses de TUSSAM. Al habilitarse los carriles anteriormente reseñados, se posibilita esta apertura de la zona norte para acceso de los vehículos de los aficionados. En ese espacio, se cuenta con aproximadamente unas 2.000 plazas de aparcamiento, que se suman a las 2.500 plazas con las que cuenta la zona sur de Sevilla TechPark, que siempre ha permanecido abierta durante los partidos.4. Las lanzaderas de TUSSAM que conectan con el Estadio de La Cartuja van a acceder desde la Glorieta José Luis Manzanares Japón hasta el propio recinto deportivo. Hasta ahora, esta prolongación se cerraba para los partidos, por lo que se gana en comodidad en el acceso de quienes usan el transporte público para acudir a los partidos."Toda esta reorganización, que se aplicará en el próximo partido, ha sido elaborada en consenso con el Estadio de La Cartuja, la Junta de Andalucía (AVRA) y el Real Betis Balompié", termina el escrito público.

'Partido de las Personas Mayores' ante los de Bordalás

El Real Betis-Getafe CF será el 'Partido de las Personas Mayores', una iniciativa que la Fundación Real Betis Balompié enmarca dentro de la Semana de las Personas Mayores, que se celebrará del 28 de septiembre al 4 de octubre con diferentes actividades y acciones destinadas a compartir, reconocer y visibilizar el papel de los ancianoss dentro de la sociedad y de la familia bética. Uno de los momentos más especiales tendrá lugar en los prolegómenos: los jugadores locales saltarán al campo acompañados por 11 de los socios más longevos del club, que tendrán la oportunidad de vivir desde dentro un momento único y representar a todos sus coetáneos.

Además, habrá una nueva entrega de cartas del proyecto 'De Béticos a Abuelos' en la Residencia Nuestra Señora de Consolación, mientras que la Fundación recibirá en el Estadio de La Cartuja a diferentes grupos de personas mayores, que podrán conocer las instalaciones del Real Betis y acercarse a algunos de los espacios más emblemáticos del mismo desde una perspectiva diferente. "A estas acciones se sumarán otras iniciativas que se desarrollarán a lo largo de la semana y que tendrán como objetivo dar visibilidad a las personas mayores, reconocer su trayectoria y reforzar su vínculo con el Real Betis, haciendo que se sientan parte activa de una familia", remata.