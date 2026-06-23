De béticos a abuelos, una compañía llamada Betis

La Fundación Real Betis, con Rafael Gordillo a la cabeza, visita una residencia de mayores en Sevilla Este en la segunda edición de la bonita iniciativa con la que pretende combatir la soledad no deseada

La temporada hace semanas que acabó para el Real Betis pero la concienzuda labor social del club verdiblanco nunca descansa. Usar los focos del fútbol para hacer el bien y para devolver a la sociedad un pedacito de lo mucho que entrega por este deporte es un modo de vida que no entiende de periodos vacacionales. Más bien es justo al contrario. Ahora que llega el tiempo de hacer planes con familias y amigos, la Fundación Real Betis Balompié se afana en aportar una calurosa compañía para aquellos que sufren la soledad no deseada. No hay mejor manera de honrar el legado de los mayores.

La Residencia Ballesol Azalea disfruta de la segunda edición del programa 'De Béticos a Abuelos'

'De padres a hijos y de abuelos a nietos' es como se transmite esta pasión llamada Betis. Es el lema que caracteriza a esta afición. Precisamente por eso es tan de justicia la iniciativa 'De Béticos a Abuelos'. Con este bonito esfuerzo por entrelazar generaciones a través del pasional hilo verdiblanco, la Fundación Real Betis Balompié ha realizado una segunda edición -tras la del pasado 29 de abril- en la que ha hecho entrega de medio centenar de cartas a los residentes de Ballesol Azalea (Sevilla Este) en una jornada "marcada por los recuerdos, la compañía y el sentimiento verdiblanco".

Los mayores han recibido mensajes escritos por aficionados del Real Betis que han querido compartir con ellos "palabras de cariño, recuerdos y compañía", tal y como remarca la Fundación del club en un comunicado en el que explica que la jornada ha contado con la presencia de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié; de Manolo Rodríguez, patrono de la Fundación; y de Juan José Beltrán, el primer aficionado que decidió participar en esta iniciativa enviando una carta.

"Los tres protagonizaron uno de los momentos más emotivos del encuentro al leer en voz alta sus respectivos mensajes antes de hacer entrega del resto de cartas a los residentes. Entre sonrisas, abrazos y conversaciones cargadas de recuerdos, los mayores recibieron con enorme ilusión unas cartas que les permitieron sentirse acompañados y conectados con otras personas a través de una pasión compartida: el Real Betis Balompié. Muchos de ellos encontraron en esas palabras historias familiares, recuerdos del estadio, anécdotas de juventud y mensajes de afecto que convirtieron la mañana en un encuentro profundamente especial", destaca la nota del Betis.

El Real Betis presume de una pasión que se hereda y se transmite "con pequeños gestos"

El club de Heliópolis recuerda que "la iniciativa 'De Béticos a Abuelos' nació con el objetivo de combatir la soledad no deseada entre las personas mayores que viven en residencias, creando vínculos humanos a través de algo tan sencillo como una carta". En este sentido, la entidad se ha congratulado de que la respuesta del beticismo haya sido extraordinaria, con cientos de aficionados dedicando parte de su tiempo a quienes, en muchas ocasiones, echan de menos una conversación distendida que rompa de algún modo la monotonía.

"La visita a Ballesol Azalea supone un nuevo paso en un proyecto que continúa llevando compañía e ilusión a diferentes residencias de Sevilla y su provincia. Una iniciativa que demuestra que el sentimiento verdiblanco también se expresa desde la empatía, el respeto y el cuidado hacia quienes más lo necesitan. Porque el Real Betis se vive en las gradas, pero también en los pequeños gestos. Y pocas cosas tienen tanto valor como una carta capaz de hacer sentir a una persona que no está sola", concluye un comunicado sobre esta enésima labor social de la Fundación Real Betis.