El Betis refuerza su compromiso con los deportistas andaluces con la entrega de ayudas

El Betis ha entregado este martes las V Ayudas Deportivas Fundación Real Betis para "respaldar el desarrollo de deportistas andaluces en disciplinas minoritarias"

El Betis ha exhibido una vez más su compromiso con los deportes minoritarios y con los andaluces por medio de la entrega este martes de las V Ayudas Deportivas Fundación Real Betis Balompié en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Como explica la entidad, esta iniciativa "tiene como objetivo respaldar el desarrollo de deportistas andaluces de disciplinas minoritarias y reconocer su esfuerzo, dedicación y trayectoria deportiva.

El acto de entrega, que contó con la presencia del presidente de la Fundación, Rafael Gordillo, se ha celebrado en el recinto de la Avenida de Italia y "supone una nueva edición de un proyecto impulsado por la Fundación verdiblanca para contribuir al crecimiento de deportistas que representan valores como la superación, el compromiso, el trabajo en equipo y la perseverancia".

Además, el club quiere ayudar que "estas ayudas están destinadas a disciplinas deportivas distintas al fútbol, fútbol sala, baloncesto y eSports, modalidades que ya cuentan con programas específicos de apoyo desde el Club y su Fundación".

Los beneficiarios de las ayudas de la Fundación

"Con estas ayudas, la Fundación continúa apostando por el deporte como una herramienta de inclusión, formación y crecimiento personal, ofreciendo apoyo económico a deportistas que compiten al máximo nivel en sus respectivas modalidades", señala el comunicado verdiblanca, que explica que la convocatoria "contempla cuatro categorías: adaptado junior, adaptado senior, no adaptado junior y no adaptado senior".

En esta ocasión, los beneficiarios de las ayudas de esta edición han sido el triatleta Óscar Molino, el nadador paralímpico Francisco Salinas, el ciclista Hugo Franco y la regatista olímpica Pilar Lamadrid. "Todos ellos destacan por sus logros deportivos y por representar los valores que promueve el Real Betis dentro y fuera de la competición".

En el caso de Óscar Molino, joven triatleta de 13 años que ya acumula importantes éxitos a nivel nacional, mantiene además "una estrecha vinculación con el Real Betis, ya que desde hace tres temporadas forma parte del equipo de amputados del club, con el que ha participado en los Campeonatos de España celebrados en Córdoba y Oviedo".

El Betis destaca la contribución de sus ayudas

Como destaca la entidad bética en su comunicado, "los cuatro deportistas representan historias de esfuerzo, constancia y superación que encajan plenamente con los valores que promueve la Fundación Real Betis Balompié".

Además, el Betis quiere recalcar que "gracias a estas ayudas, podrán seguir desarrollando sus respectivas carreras deportivas y afrontar nuevos retos competitivos, contando con el respaldo de una entidad comprometida con el impulso del deporte andaluz y la visibilización de disciplinas que, pese a sus éxitos, reciben una menor atención mediática".