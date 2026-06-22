El Betis se proclama campeón a lo grande de la Liga Genuine 25/26

El Betis levanta el título de LaLiga Genuine tras una fase final brillante en la que se impuso en los tres partidos

El Real Betis Genuine ha hecho historia al proclamarse campeón de LaLiga Genuine 25/26 tras brillar en la fase final disputada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), donde sumó tres victorias en tres partidos, mantuvo su portería a cero durante todo el fin de semana y puso el broche perfecto a la mejor temporada desde la creación del equipo.

No en vano, el conjunto de la Fundación Real Betis Balompié afrontaba la cita definitiva con opciones reales de ganar el título tras una campaña sobresaliente y cumplió con creces al sobreponerse a la presión y exhibir un gran nivel.

Pleno de victorias para levantar el título

Así las cosas, el sábado por la mañana arrancó con una contundente victoria por 4-0 frente a la Real Sociedad Fundazioa merced a una actuación muy completa que llenó de moral a los verdiblancos.

Horas más tarde, ya por la tarde, el Real Betis Genuine midió sus fuerzas con el CD Tenerife EDI y se impuso en un duelo muy igualado que se saldó con 1-0 merced a la tremenda solidez atrás de los heliopolitanos.

El último partido, disputado el domingo, fue contra el Real Valladolid y los béticos volvieron a ofrecer una versión muy seria para completar un pleno de victorias gracias a un triunfo por 0-2 que certificó de manera definitiva la conquista del campeonato.

Por ende, el Betis se proclamó campeón con plena de victorias en los tres encuentros, siete goles a favor y ninguno en contra. Números que reflejan el gran nivel mostrado por el equipo durante toda la temporada y que encontraron en Madrid su mejor recompensa.

Un título que simboliza el crecimiento del proyecto

El club bético, mediante un comunicado, ha querido resaltar que "más allá de los resultados, este título simboliza el crecimiento constante de un proyecto que lleva años demostrando que el fútbol es una poderosa herramienta de inclusión, superación y compañerismo". "Jugadores, cuerpo técnico, voluntarios, familiares y profesionales de la Fundación han contribuido a construir una temporada que ya forma parte de la historia del Real Betis Genuine", añade la entidad, que celebra este éxito por todo lo alto.

"La conquista de LaLiga Genuine supone un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el curso y un motivo de orgullo para toda la familia verdiblanca. Un final soñado para una generación de futbolistas que ha dejado una huella imborrable y que será recordada para siempre como la que llevó al Real Betis Genuine a lo más alto", explica el club.

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