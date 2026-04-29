Entrañable iniciativa del Betis con sus mayores: cartas contra la soledad no deseada

La iniciativa 'De Abuelos a nietos' busca combatir la soledad no deseada de las personas mayores en residencias a través de cartas escritas por aficionados béticos de cualquier parte del mundo, creando así necesarios estímulos de cercanía, compañía y sentimiento verdiblanco

La Fundación Real Betis Balompié no se cansa de buscar la manera de aprovechar la enorme repercusión del mundo del fútbol en hacer el bien para la sociedad. Sus iniciativas en ese sentido son múltiples y constantes, pero esta última es de la tocan la fibra sensible al tratarse de lo más valioso: los mayores. Por ellos, y para ellos, la entidad le ha dado la vuelta a su conocido lema de 'De padres a hijos, de abuelos a nietos, una pasión llamada Betis'.

La fundación verdiblanca ha puesto en marcha el programa 'De Béticos a Abuelos', una iniciativa con la que pretende combatir la soledad no deseada entre las personas mayores con cartas que le hacen llegar aficionados béticos de todos los lugares del mundo. De momento, la experiencia no ha podido ser mejor, como puede atestiguar el presidente de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo, que ha vivido momentos muy emotivos con la primera entrega de estas misivas en la Residencia Domus VI de Sevilla.

'Ninguno de nuestros mayores debería caminar solo', el lema elegido por el Betis para esta bonita iniciativa

El Real Betis ha transmitido que esta primera entrega de cartas ha sido "un encuentro cargado de emoción, recuerdos y mucho sentimiento verdiblanco". Rafael Gordillo ha hecho entrega de estas cartas que las personas residentes en este centro recibieron "con enorme ilusión" y se conmovieron con los mensajes escritos por aficionados verdiblancos que han enviado sus notas desde toda la geografía española, así como desde países como México, Chile, Francia y Argentina; todos unidos por el amor por el club de las Trece Barras y por un bonito lema: 'Ninguno de nuestros mayores debería caminar solo'.

El propio Gordillo, según relatan desde la Fundación Real Betis Balompié, incluso accedió a leer su carta a una de las mujeres mayores de la residencia. En su comunicado institucional, la entidad pone en valor una iniciativa que nace con el objetivo de "crear un vínculo cercano y humano entre los béticos y las personas mayores que viven en residencias de Sevilla y provincia, utilizando algo tan sencillo y poderoso como una carta". , la Fundación invita a los aficionados a escribir mensajes desde el sentimiento verdiblanco para hacer frente a una realidad tan presente como la soledad no deseada.

Esta visita a Domus VI es sólo el inicio de una serie de actos programados en diferentes residencias de mayores. "Con 'De Béticos a Abuelos', la Fundación Real Betis Balompié continúa reforzando su compromiso social y su labor con las personas mayores, una parte esencial de la familia verdiblanca, llevando compañía e ilusión allí donde más se necesita", surbaya el comunicado remitido a ESTADIO Deportivo.

¿Qué hay que hacer para participar en la iniciativa 'De Abuelos a Nietos'?

"A través de la dirección 'https://cloud.mc.realbetisbalompie.es/DeBeticosAAbuelos' puede rellenar su carta, la cual llegará a la habitación de una persona mayor que sufre soledad no deseada. Completando todos los apartados de este formulario y pulsando el botón 'Enviar mi carta contra la soledad no deseada', el aficionado ya estaría participando en esta bonita labor".

Estas son las instrucciones que explican desde la Fundación Real Betis para poder participar, al tiempo que remarca su compromiso y recuerdan que también han puesto en marcha un programa específico destinado a las personas mayores como es el Real Betis Walking Football, el equipo de fútbol andando para personas mayores de 50 años. Con los afectados por la DANA tan devastadora que arrasó Valencia en 2024, con los damnificados por los severos destrozos causados por el temporal en diversos puntos de Andalucía... No hay buena causa en la que no esté presente la fundación bética.