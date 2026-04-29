El Betis mete tres nominados entre los mejores futbolistas de la temporada en LaLiga EA Sports

Natan de Souza, Pablo Fornals y Antony dos Santos optan a formar la columna vertebral del 'Team of the Season' y militan entre un selecto grupo de nominados en el que todavía se echa en falta la presencia de Ez Abde y Álvaro Valles

En el Real Betis bajan aguas mucho más tranquilas gracias a una semana muy productiva en la que ha sumado cuatro puntos de seis y se ha beneficiado de los tropiezos de sus rivales directos para apretar el lazo en la quinta plaza de LaLiga EA Sports, esperando acontecimientos para saber si el premio es de Champions o de Europa League. Esta mejora sustancial del contexto ayuda a amortiguar el golpe de la eliminación contra el SC Braga y el hastío por los dos meses sin ganar en competición liguera que ponían en riesgo todo el buen trabajo que se venía haciendo durante todo el curso.

El buen hacer del conjunto verdiblanco ha sido destacado por todos los registros estadísticos a lo largo del último año y la enésima prueba ha sido la triple nominación para el 'Team of the Season', el mejor equipo de la temporada que organiza EA Sports, patrocinador principal de LaLiga y conocida empresa de videojuegos. Entre muchos otros, edita el conocidísimo FIFA y es el creador de los 'Tots', las cartas con los valores de los futbolistas más en forma de esta 25/26. En el selecto grupo de los mejores entre los que se puede votar el once ideal hay tres del Betis: Natan de Souza, Pablo Fornals y Antony dos Santos.

Antony, en el escaparate de los mejores atacantes de LaLiga EA Sports

El extremo brasileño suma 13 goles y nueve asistencias para el Betis, firmando los mejores números de su carrera a pesar de estar claramente mermado por una pubalgia. Ya que estamos, aquí cabe echar en falta a Ez Abde, que suma 12 dianas y 12 asistencias en la que también es su mejor campaña como profesional y en la antesala de un verano en el que se hablará mucho de un posible traspaso.

Antony comparte escaparate en el apartado de atacantes con Giuliano Simeone y Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé y Vinicius Junior (Real Madrid), Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres (FC Barcelona), Víctor Muñoz y Ante Budimir (CA Osasuna), Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Vedat Muriqi (RCD Mallorca), Alberto Moleiro (Villarreal CF) y el exverdiblanco Borja Iglesias (RC Celta de Vigo).

Fornals, entre los mejores centrocampistas de la temporada 2025/2026

En lo que respecta a centrocampistas, brilla un Pablo Fornals que ha vuelto a la selección española gracias a sus siete tantos y siete asistencias jugando en todas las posiciones del centro del campo: mediocentro organizador, volante, mediapunta, extremo... Con el '8' del Betis están nominados Pedri González y Fermín López (FC Barcelona), Fede Valverde, Aurelien Tchouaméni y Arda Güler (Real Madrid), Luis Milla (Getafe CF), Mikel Jauregizar (Athletic Club), Aleix Febas (Elche CF), Pablo Barrios (Atlético) y Pape Gueye (Villarreal).

El incansable Natan, en el catálogo de los mejores defensores de LaLiga 25/26

No menos dignos de elogios son los números de Natan de Souza, quien ha hecho esfuerzos por jugar incluso en los peores momentos para su familia y uno de los pocos que escapan de la ruleta de las lesiones. No sólo esta temporada, su primer curso también fue portentoso, como prueba este dato: suma 93 partidos oficiales a falta de cinco para que termine su segundo año en el Betis.

Muy fiable, el brasileño aparece en el catálogo de EA Sports con los defensores más destacados del curso, junto a Marc Pubill, David Hancko y Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pau Cubarsi y Eric García (FC Barcelona), Álvaro Carreras (Real Madrid), Florien Leujene (Rayo Vallecano), Carlos Romero (RCD Espanyol) y Santiago Mouriño (Villarreal CF).

La portería, el único puesto sin nominados del Betis: se olvidan de Álvaro Valles

La única de las cuatro demarcaciones en la que el Real Betis no tiene representación es la portería, aunque cabe resaltar que, dentro de la política de rotaciones de Manuel Pellegrini, Álvaro Valles ha dejado su portería a cero en siete de las 24 jornadas en las que ha participado y en un total de 10 de sus 29 encuentros entre todas las competiciones.

A pesar de estos buenos registros y de acumular una buena ristra de paradas de gran mérito, el de La Rinconada no ha entrado en un grupo de sólo cinco guardametas nominados: Joan García (FC Barcelona), Thibaut Courtois (Real Madrid), Jan Oblak (Atlético), Aaron Escandell (Real Oviedo) y Odysseas Vlachodimos (Sevilla FC). Junto con Abde, son los grandes olvidados.