Así quedan los cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026

El duelo entre Jannik Sinner y Rafa Jódar abre este miércoles los cuartos de final del Madrid Open 2026

Tras una jornada maratoniana, en la que se han jugado los octavos de final masculinos al completo y, como casi todos los días, se han producido sorpresas, los emparejamientos de cuartos de final han deparado el enfrentamiento del único español superviviente, Rafa Jódar, con el número uno del mundo, Jannik Sinner.

El encuentro tendrá lugar este mismo miércoles, a las 16:00 horas, apenas 24 horas después de que el madrileño superara a Vit Kopriva (7-5 y 6-0) en octavos de final.

Las dos grandes sorpresas de la jornada llegaron en la jornada vespertina. Tal vez la más grande fue la derrota de Daniil Medvedev ante el italiano Flavio Cobolli tras dos horas y media de batalla y por 6-3, 5-7 y 6-4.

Sin embargo, tampoco se esperaba que el joven belga Alexander Blockx superara al argentino Francisco Cerúndolo, y lo hizo en dos sets por 7-6(8) y 6-2. El belga se las ve ahora con el vigente campeón, un Casper Ruud que salvó dos bolas de partido ante Stefanos Tsitsipas.

Mientras que el italiano se cruza con el número dos del mundo, un Alexander Zverev que estuvo cerca de seguir la estela de Medvedev y Cerúndolo y caer antes de tiempo. Jakub Mensik recuperó el set que llevaba desventaja con el germano en su partido de cuartos y, en el set definitivo, que acabó a las 1:30 de esta madrugada, llegó a ir mandando por un 'break' arriba antes de que Zverev reacionase para ganar por 6-4, 6-7 y 6-3.

Calendario y horarios de los cuartos de final del Madrid Open 2026

Miércoles

Jannik Sinner-Rafa Jódar (16:00 horas)

Arthur Fils-Jiri Lehecka (No antes de las 21:30)

Jueves

Casper Ruud - Alexander Blockx

Flavio Cobolli-Alexander Zverev

Dónde ver por TV y online el Madrid Open 2026

El Mutua Madrid Open 2026 se puede ver en España en abierto, a través de RTVE, que lo televisa a través de Teledeporte desde las pistas de la Caja Mágica. También se puede ver en la plataforma de streaming RTVE Play.

Movistar, por su parte, tiene los derechos en España del ATP Tour y también retransmitirá el mejor torneo español a través de sus canales, con seguimiento especial a lo que hagan los tenistas españoles estos días.

La última opción para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en el torneo madrileño.