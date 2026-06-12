Carlos Alcaraz reaparece con sorpresa y Sinner confirma su fecha de regreso

El murciano ha colgado unas imágenes en las que ya no luce la férula, mientras que el tenista italiano ha confirmado el certamen en el que reaparecerá

La ATP está viviendo unos meses un tanto huérfana sin sus dos primeros espadas luchando en las finales como tenían acostumbrado. Primero fue Carlos Alcaraz quien se lesionó y el que se tuvo que retirar tras la primera ronda del Trofeo Conde de Godó. El murciano, a la postre, se perdería Madrid, Roma y Roland Garros y, ahora, no estará ni Queen’s ni en Wimbledon.

Luego ha sido Jannik Sinner, que en Roland Garros sorprendió a todos con un bajón físico que le hizo caer en segunda ronda, dejándole el camino libre a Zverev para que conquistara su primer Grand Slam.

Sin embargo, la ausencia del transalpino no va a ser tan larga como la del español. De hecho, su nombre ya aparece inscrito en un torneo que le servirá de preparación para Wimbledon, el siguiente Grand Slam que se disputa.

Carlos Alcaraz reaparece sin la férula y con melena al viento

Si hace unos días el estadounidense Andre Agassi le pedía públicamente a Carlos Alcaraz que ofreciera un parte médico oficial para esclarecer un poco su lesión de muñeca y cómo van sus plazos de recuperación, el de El Palmar acaba de colgar en sus redes sociales una imagen de su último entrenamiento de cardio.

El video refleja su nuevo 'look' con melena al viento y que ya no luce férula ni ningún tipo de muñequera, por lo que se intuye que el dolor va desapareciendo, al menos en carrera.

En estas imágenes que ha compartido y en las que aparece junto a su preparador físico, Alberto Lledó, corriendo unos kilómetros por un polígono cualquiera, hace pensar que el murciano ha dado un paso más en su recuperación, si bien aún no tiene marcada fecha de vuelta.

Por el momento, la gira de hierba al completo no la jugará, por lo que llegar a la gira norteamericana de verano es su próximo objetivo. Allí le tocaría defender los puntos de Cincinnati y del US Open.

Sinner vuelve en Hurlingham

Mientras tanto, el número uno del mundo, Jannik Sinner, ya tiene hoja de ruta confirmada en hierba. No jugará ningún torneo que puntúe previo a Wimbledon, pero sí reaparecerá antes del 'Major' británico.

Tras someterse a diversas pruebas médicas en busca de algún problema de salud que le hubiese provocado semejante pájara en Roland Garros, el italiano ya está tranquilo de que su cuerpo está apto para volver a la competición.

Y fruto de ello, el de San Candido y su equipo han confirmado su presencia en el torneo de exhibición de Hurlingham, el Giorgio Armani Tennis Classic. Se disputa del 23 al 27 de junio, justo en la semana previa a Wimbledon.

Y entre otros jugadores, también han confirmado su presencia en este evento Luciano Darderi y Cameron Norrie, así como Flavio Cobolli, recientemente finalista de Roland Garros, que también volverá de su largo descanso jugando varios compromisos en este torneo.

Con semejante cartel, Sinner podrá prepararse a fondo para conquistar la 'Catedral' británica del tenis, donde le tocará defender su corona del año pasado, conquistada precisamente frente a Carlos Alcaraz, a quien venció por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.