Rafa Jódar se doctora en Madrid ante un Sinner incontenible

El tenista madrileño aguanta un partido de tú a tú al número uno del mundo durante dos horas antes de caer en cuartos de final del Madrid Open

Jannik Sinner frenó la increíble trayectoria de Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open 2026 con un triunfo por 6-2 y 7-6(0) en casi dos horas de juego y tras un partido en el que, incluso, el primer set fue más igualado de lo que el marcador pueda indicar.

Lo dijo el número uno del mundo antes del partido, cuando aún no sabía incluso si Jódar sería su rival al día siguiente: "Seguramente no va a ser nuestro único partido". El tenista español, pese a caer, demostró que está para grandes escenarios y para no menos grandes partidos.

Sinner tuvo que sacar lo mejor de su repertorio, arriesgar y, con ello, fallar más de lo que suele fuera de los partidos importantes. Y eso sucedía porque éste también lo era. Desde este miércoles sabe que tiene un rival duro enfrente. Un enemigo al que, de momento, le gana, pero del que deberá estar muy atento en el futuro.

El de Leganés no parecía ser nuevo en esto y eso que Sinner sólo es el tercer Top-10 al que se enfrenta. Sabía lo que tenía que hacer para tener alguna opción ante el número uno. También sabía que eso que tenía que hacer debía mantenerlo mucho tiempo. Y que, incluso, podría no ser suficiente. Todo eso lo pudo comprobar in situ.

Rafa Jódar saca su lado más agresivo

Jódar fue agresivo en los intercambios y no se dejó dominar. Intentó llevar la iniciativa cada vez que Sinner no le jugó con primeros. Metió increíbles puntos ganadores, restos muy buenos, provocó errores increíbles de un Sinner que también iba al límite... Y eso le sirvió para perder dignamente. Para poco más. Al menos ya sabe algo más para la próxima vez que se vean las caras.

El tenista español, realmente, sólo fue inferior en los dos últimos juegos del primer set. Fuera de ahí la igualdad fue máxima. Sólo hay que mirar las bolas de 'break' que tuvieron uno y otro. Hasta siete salvó el italiano, las mismas que el español. La diferencia estuvo en que Sinner tuvo nueve y pudo aprovechar dos de ellas.

Hubo pocos juegos fáciles para ambos, especialmente en el inicio y en el segundo set. Cada punto valía y ambos luchaban por ganarlo.

Jódar sale a jugar al ritmo de Sinner

Tras esos primeros juegos en los que tanto Jódar como Sinner tuvieron bolas de 'break' que no aprovecharon, el italiano logró romper en el quinto juego y, con sufrimiento, consolidar en el sexto. A Jódar se le vio dudar en ese momento por primera vez en todo el torneo. Y con Sinner no puedes hacer eso. En poco más de cinco minutos después, había resuelto el primer set.

La madurez del español a sus 19 años quedó reflejada en el arranque del segundo set, en el que olvidó todo lo ocurrido, hizo borrón y cuenta nueva y jugó aún mejor.

En una igualada segunda manga Sinner tuvo opciones, Jódar también -hasta cinco bolas de 'break' y dos 15-40-, pero ninguno las supo aprovechar. Así se llegó al 'tie break', donde al madrileño ya se le vio bastante cansado tras el maratón de partidos que lleva a un nivel en el que nunca antes había jugado. Y acabo pagándolo.