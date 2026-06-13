Rafa Jódar ya tiene rival para su reto más inesperado

El tenista madrileño ya conoce su hoja de ruta en Queen's, donde partirá como quinto cabeza de serie

Rafa Jódar no se esperaba empezar la gira de hierba tan bien situado en el ranking.IMAGO

Tras quedarse con ganas de más en Roland Garros, en unos días comenzará la gira de hierba para Rafa Jódar, la nueva gran promesa del tenis español. Será la primera vez que dispute un torneo en el circuito sobre esta superficie y todo son incógnitas sobre cuál será su nivel.

Y tras haber dado un triple salto mortal en el ranking ATP con su espectacular gira sobre tierra batida, el tenista madrileño afronta este nuevo reto siendo el quinto cabeza de serie.

Una vez alcanzado el Top-25, el cartel de Queen's, uno de los torneos más prestigiosos de la temporada, le va a hacer estrenarse como uno de los favoritos en la antesala de Wimbledon. Algo totalmente inesperado para él hace un año.

Calendario y horarios del ATP Queen's 2026

El ATP 500 de Queen's se disputará entre el 15 y el 21 de junio en las instalaciones del histórico Queen's Club de Londres. El sorteo del cuadro principal se ha celebrado este sábado 13 de junio y el tenista español ya conoce su hoja de ruta dentro de él.

En primera ronda se medirá a Ignacio Buse. Si pasara a la siguiente fase, se enfrentaría a Nakashima o Fucsovics. De continuar superando escollos, Jódar se podría topar ya con De Miñaur, Diallo, Shapovalov o Pinnington Jones. En el caso de que llegara a semifinales, Mensik, Mannarino, Cerúndolo, Blockx y Brooksby podrían ser sus rivales. Y, por último, si accediera a la final, Lehecka, Humbert, Cilic, Rinderknech, Davidovich, Norrie y Paul podrían esperarle.

Y viendo esto, se puede decir que le ha tocado la parte más fácil del cuadro. La competición arrancará este próximo lunes 15 y la gran final individual se jugará el domingo 21 de junio a partir de las 13:30 horas.

Una gran oportunidad para Jódar

Queen's es el mejor torneo para prepararse para Wimbledon, sin duda alguna. La rapidez de la pista, el bote bajo, el ambiente y el cartel de este torneo hacen que dicho certamen sea clave para muchos tenistas de cara al 'Major' británico.

Cabe recordar que el pasado año fue Carlos Alcaraz quien levantó el trofeo tras superar en la final a Jiri Lehecka por 7-5, 6-7(5) y 6-2. En esta edición no estará ni murciano ni otros favoritos como Lorenzo Musetti o Luciano Darderi, ambos por problemas físicos.

Los ocho cabezas de serie de Queen's son:

- Alex de Miñaur (ATP nº6)

- Jiri Lehecka (ATP nº12)

- Jakub Mensik (ATP nº17)

- Alejandro Davidovich Fokina (ATP nº22)

- Rafa Jódar (ATP nº23)

- Arthur Rinderknech (ATP nº24)

- Francisco Cerúndolo (ATP nº27)

- Tommy Paul (ATP nº28)

Prize money y puntos para el ranking en el ATP Queen's 2026

El ATP 500 de Queen's repartirá un total de 2.583.330 euros en premios y ofrecerá una importante cantidad de puntos para el ranking ATP. La distribución será la siguiente:

- Campeón: 483.145 euros y 500 puntos ATP.

- Finalista: 259.940 euros y 330 puntos.

- Semifinalista: 138.530 euros y 200 puntos.

- Cuartofinalista: 70.775 euros y 100 puntos.

- Octavos de final: 37.780 euros y 50 puntos.

- Primera ronda: 20.145 euros.