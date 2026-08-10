Ferrer excluye a Carlos Alcaraz

El capitán de Copa Davis ensalza el gran momento de su nuevo líder, un Rafa Jódar que lidera la nueva generación del tenis español

"Con Carlos -Alcaraz- va a ser complicado. Sobre Jódar prefiero no contestar porque todavía tengo que comunicar a algunos jugadores que no van a estar". Así se manifestaba esta semana David Ferrer sobre las opciones de que los dos grandes referentes del tenis español compartan equipo de Copa Davis por primera vez.

Y no lo decía porque Carlos Alcaraz no vaya a estar listo para jugar, sino porque tiene un calendario que haría arriesgado competir una semana más tras salir de una larga lesión, pues sólo tendría una de descanso desde su reaparición en el US Open -si finalmente se da ahí- y el final del Six Kings Slam, a finales de octubre. Son dos meses en los que, aparte del cuarto Grand Slam tiene la Laver Cup, el ATP 500 de Tokio, el Master 1.000 de Shanghai y el torneo saudí. Y sólo contaría de descanso con la semana de la Copa Davis y la previa a Tokio.

Pese a ello y a las dudas que ha generado su ausencia en Cincinnati, Ferrer es optimista sobre la plena recuperación de Carlos Alcaraz y recuerda laas lesiones que tuvo que superar Nadal en su carrera. "Lo importante es que la lesión no deje secuelas. Una vez pueda competir al máximo nivel, será cuestión de tiempo que vuelva a pelear por ganar Grand Slams", afirma en El Laguero un David Ferrer que no quiere descartarle como favorito, incluso, para este US Open. "Es un jugador de la talla de Rafa y no descarto que pueda hacer cosas sorprendentes", avisa sobre el tenista murciano.

"Es una lesión que ya han sufrido otros grandes jugadores. Rafa tuvo una parecida y volvió al máximo nivel, eso da tranquilidad. Nos mensajeamos para ver cómo va su evolución. Carlos está muy bien asesorado y están llevando muy bien los tiempos. Necesita ritmo de partido. Al principio le costará más y entra dentro de la lógica, pero con este tipo de jugadores nunca sabes", se reafirma el alicantino, quien conoce de primera mano que su no aparición en Cincinnati era porque no estaba a punto, no por una recaída.

La hora de Rafa Jódar

Sin Carlos Alcaraz en la ecuación, todas las miradas están puestas en Rafa Jódar. El madrileño ya fue 'sparring' del equipo de la Copa Davis hace dos años en las semifinales jugadas en Valencia y ahora debutaría como líder del grupo.

David Ferrer ya ha comentado en más de una ocasión que, en aquella semifinal, ya le sorprendió. Y por eso tal vez nos le ha pillado de sorpresa su explosión. "Rafa Jódar tiene un talento superior a la media y una gran madurez pese a su corta edad. Afronta cada partido sin amilanarse ante jugadores que hace nada veía por televisión o en los estadios donde siempre soñó jugar", explica.

El capitán de Copa Davis asegura que le recuerda, por su valentía, al otro Rafa, Nadal. "No se asusta. Me recuerda mucho a Nadal cuando tenía 17 años y también a Carlos. Son jugadores que no tienen miedo escénico siendo tan jóvenes. No es normal con 19 o 20 años. Nadal, Alcaraz y ahora Jódar rompen esas barreras y da gusto ver a un jugador diferente", añade.

"Para mí no es una sorpresa. Los que veníamos del mundo del tenis ya sabíamos de la progresión de Rafa, pero es verdad que lleva un año magnífico. Ha conseguido meterse en el top 15 ganando partidos muy buenos a gente muy buena. Junto con Carlos Alcaraz, son dos referentes del tenis español. Carlos ya es una realidad y Rafa está empezando su gran carrera profesional", afirma.

Dani Mérida y Martín Landaluce, presentes

Con él tendrá que pelear España la presencia en las Finales de la Copa Davis. Según publica Marca, David Ferrer ya ha comunicado el equipo que jugará en Chile del 18 al 20 de septiembre y que liderará el madrileño.

Será la reválida de los jóvenes, ya que también estarán en el equipo los otros dos madrileños que han aparecido este año de forma fulgurante en el Top-100: Dani Mérida y Martín Landaluce. La lista la completarían Jaume Munar y Pedro Martínez, que en principio jugarían el doble. Entre los primeros españoles del ránking, sólo faltará, aparte de Alcaraz, un Davidovich que también sale de lesión y que hace tres años que no juega con el equipo español.