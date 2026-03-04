La Fundación Real Betis presenta su programa de actividades para la XIV Semana de la Mujer Bética

Desde este pasado martes y hasta el día 15 de enero, cuando el primer equipo masculino del Betis saldrá a calentar ante el Celta con camisetas conmemorativas, el club y la Fundación organizan un completo programa de actividades con motivo del 8-M

El Real Betis ultima ya los preparativos a raiz del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo y, a través de la Fundación Real Betis Balompié, ha vuelto a poner en marcha lo que ya se ha convertido en toda una tradición. Por decimocuarta vez por estas fechas, la entidad ha lanzado su programa de actividades de la 'Semana de la Mujer Bética', "una iniciativa para poner en valor el papel esencial de la mujer en la sociedad y, especialmente en el mundo del fútbol y dentro de la familia verdiblanca".

Según ha explicado la Fundación Real Betis en un comunicado, el pistoletazo de salida será este jueves con el acto '13 socias, 13 barras', "que regresa un año más para dar un merecido reconocimiento a las abonadas que suman más años consecutivos de vinculación al Real Betis Balompié". Durante el transcurso de este evento, además, tendrá lugar la presentación de la nueva camiseta 'Mujer Bética', una prenda especial que el primer equipo masculino usará en el calentamiento del partido liguero que se disputará el próximo 15 de marzo ante el Real Club Celta de Vigo.

En este encuentro liguero frente al conjunto gallego, después de la visita al Getafe CF en este mismo 8-M, "las niñas verdiblancas serán las grandes protagonistas en los prolegómenos, ya que portarán las banderas que rodean al terreno de juego antes del inicio del choque y acompañarán a los futbolistas a la salida al césped". No obstante, además habrá numerosas actividades más.

Martes 3 de marzo

Este pasado martes, 3 de marzo, ya hubo una antesala de la Semana de la Mujer Bética. La jugadora del Real Betis Féminas Marina Sánchez visitó uno de los entrenamientos del campus 'Más que campeonas', dirigido a niñas de entre 6 y 12 años procedentes de comunidades vulnerables de Andalucía.

"A través del fútbol y otras actividades sociodeportivas, este proyecto busca el desarrollo de habilidades para la vida y el deporte de estas jóvenes. La jornada incluirá una visita al ecohuerto del Real Betis para llevar a cabo una dinámica grupal en plena naturaleza y finalizará con un taller en el que podrán elaborar aceite de romero con los recursos naturales del propio ecohuerto", explica la nota.

También las mujeres mayores tendrán su espacio en esta semana dedicada a la mujer. De hecho, el Centro de Mayores Fundomar, residencia ubicada junto al Estadio Benito Villamarín, ha tenido la oportunidad de realizar un tour exclusivo por La Cartuja para conocer la actual casa del Real Betis Balompié.

Miércoles 4 de marzo

La Fundación Real Betis Balompié visitará a las usuarias de la Fundación Ana Bella, víctimas de violencia de género. Las jugadoras Lucía Méndez, Paula Guerrero y Paula Vizoso serán las representantes verdiblancas en esta visita en la que realizarán un taller especializado con las mujeres e hijas de la asociación.

Jueves 5 de marzo

La Semana de la Mujer Bética continuará con una fotografía de familia con 80 abonadas de distintas generaciones, desde recién nacidas hasta mujeres de 94 años, todas con un denominador común: su amor por las trece barras.

También el jueves tendrá lugar un evento especial dónde las niñas de 'Más Que Campeonas' tendrán una jornada de convivencia con niñas de otras asociaciones como CEAR y Manos Abiertas. Las chicas también contarán con la visita las jugadoras verdiblancas Marina Sánchez, María Ruiz y una representación del Ayuntamiento de Sevilla.

Jueves 12 de marzo (17:45 horas)

'Del oro olímpico a la lucha contra la gordofobia', que contará con la participación de Paula Leitón, waterpolista internacional con la selección española, con la que se proclamó campeona olímpica en París 2024 y premio Reina Sofía del Deporte. Además, la extremeña es la autora del libro XXL.