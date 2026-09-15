Al "bético a tope" Canales no le sale una mala palabra de Pellegrini: "Es buena persona"

El ahora jugador de nuevo del Racing da fe de que, aunque "de un equipo naces, también te haces", poniendo como ejemplo que su mujer, "a la que casi no le gusta el fútbol, dice que es del Betis", resultado de cinco años en La Palmera, donde "el sentimiento, el club y la ciudad son una barbaridad"

"Tú de un equipo naces, pero doy fe de que también te haces. Yo soy bético a tope y estuve cinco años. El sentimiento que hay en ese equipo, ese club y esa ciudad son una barbaridad. Sobre todo, cómo te hacen sentir. Mi mujer, a la que casi no le gusta el fútbol, dice que es del Betis". Para quien tuviera dudas, Sergio Canales lo ha dejado muy claro al ex futbolista Mario Suárez en el podcast 'El camino de Mario', donde repasa su carrera, incluyendo, por supuesto, donde ha sido más feliz, aunque con una espinita: "Me arrepiento. No pude disfrutar la celebración de la final de la Copa del Rey; estábamos peleando por la Champions, quintos y a 3 puntos del Sevilla FC. No pude relajarme".

Su aterrizaje en Heliópolis

"Me recupero en nueve meses y lo malo es que, cuando vuelves a tener una lesión, sabes los plazos e iba todo mal. Cristina (su esposa) me ha ayudado mucho a encontrar gente que me daba un plus. Iba al fisio, al club y, por la tarde, a otro gimnasio. Año y medio después, pegué un cambio brutal para volver a sentirme jugador. Empecé con mi psicólogo deportivo y me dijo 'tu objetivo es ir a la selección'. Yo pensé 'tres cruzados, no me puedo ni mover… ¿cómo voy a ir a la Selección?'. Si estaba pensando en retirarme... Y, al final, fui. Empecé a tener hambre y a decir 'estoy preparado'. Quería más y en la Real Sociedad no me iba a pasar eso, porque había otros referentes; para dar ese paso tenía que ir a otro lado, y estaba Quique Setién en el Real Betis. Gran parte de esa temporada fue increíble, ganando en el Camp Nou, en Milán en Europa League... Al final nos desinflamos y acabó mal".

Su inesperada salida tras renovar con una cláusula simbólica de 1.000 millones

"Decido dar mi pensar al Betis antes de tener nada. Mi mujer tuvo un tema personal y necesitábamos salir, coger aire. Al nivel de Betis, siento que es un ciclo y decido irme o decirles mi pensar, pero no tengo nada. Aparece la opción de México y ha sido de las mejores experiencias de mi vida. Me gustaba el ambiente de fútbol, y Héctor Moreno y Andrés Guardado me lo recomendaron".

Lo mejor y lo peor de Pellegrini

"Lleva increíble el vestuario y es un técnico muy, muy inteligente a la hora de leer los momentos de cada jugador y del equipo. Nunca, si te fijas, entra en crisis el equipo de perder X partidos seguidos por saber él qué jugadores y qué tal tocar. Me gusta mucho cómo lee los partidos en el descanso también, los cambios, cómo va el equipo y qué necesita en el segundo tiempo para mejorar. Y eso a mí me gustaba mucho también. ¿Lo peor? Es que yo no te puedo decir nada de un entrenador que le va tan bien en un club y que le ha ido tan bien en todos lados... y que es buena persona, además. Es fundamental".

El episodio de la roja y Mateu Lahoz

"En un partido contra el Cádiz CF iba corriendo y, de repente, Mateu Lahoz me preguntó 'Sergio, ¿cómo están tus padres? Dales recuerdos'. En el 90 íbamos 0-0 y le dije 'están perdiendo tiempo. Dales un poco de caña'. Me sacó amarilla. Y contesté 'oye, si no te puedo decir nada, no me preguntes por mis padres'. Y me sacó roja. Al tiempo hubo una entrevista que se malinterpretó, en la que dije que no entendí la expulsión y me quisieron meter cuatro partidos. Se recurre. Juego el siguiente partido y, al minuto 20, me sacan roja".