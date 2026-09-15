Pellegrini firma un récord absoluto que aún no se ha alcanzado en el Sevilla en el mejor arranque de la historia del Betis

El técnico chileno alcanzó en La Cerámica las 150 victorias en partido oficial, el único en conseguirlo en el Betis y también en un club andaluz a lo largo de la historia

El merecido y brillante triunfo del Betis ante el Villarreal eleva más si cabe el valor histórico de Manuel Pellegrini en el banquillo heliopolitano, tanto en cuanto consiguió un nuevo hito que será muy difícil de batir en el futuro.

No en vano, el técnico chileno se convirtió este lunes en el primer entrenador en toda la historia del Betis en alcanzar las 150 victorias en partido oficial, logradas en un total de 317 partidos. Por ende, el 'Ingeniero' ha ganado como bético un 47% de los choques dirigidos.

Serra Ferrer le sigue muy de lejos

El chileno cuenta con una ventaja sideral en esta faceta sobre otros técnicos que también dejaron su huella en Heliópolis. De hecho, el segundo con más triunfos en su haber es Lorenzo Serra Ferrer, con 116 en 263 (47%), seguido por Aranda, con 97 en 204 (47%); Patrick O'Connell, que ganó 89 de 190 (47%), Pepe Mel, con 88 de 202 (43%) y Barrios, con un 48% al imponerse en 85 de 176 partidos.

Además, como apunta la cuenta @LaLigaenDirecto, Pellegrini también se erige en el primer entrenador en llegar a las 150 victorias en un club andaluz, pues en el Sevilla todavía ningún técnico ha alcanzado esa cifra a pesar de los ciclos exitosos con Manolo Cardos, Juande Ramos, Unai Emery o Julen Lopetegui.

Dentro de estos números espectaculares, cabe destacar que Pellegrini ha mantenido al Betis 174 jornadas en el top 7 mientras que ningún otro entrenador ha pasado de 39 en el presente siglo; 135 jornadas entre los seis mejores, por los 31 como tope de otros preparadores; y 80 jornadas en el top 5, 60 más que el segundo mejor ciclo con otros inquilinos en el banquillo.

El Betis iguala los tres mejores comienzos de su historia

Además, a nivel colectivo, el triunfo en La Cerámica permite a los verdiblancos firmar su mejor arranque de la historia, con 12 puntos de 15 posibles merced a las victorias contra Real Sociedad, Valencia, Real Madrid y Villarreal, cayendo únicamente contra el Levante en un mal día.

Este fulgurante comienzo solo lo había firmado hasta ahora en tres temporadas a lo largo de su historia, más concretamente en las campañas 01/02, 11/12 y 2022/23, esta última ya con el preparador chileno a los mandos.

Seis puntos más que el curso pasado

En el resto de cursos desde su llegada a Heliópolis, lo máximo que sumó Pellegrini fueron los nueve de su estreno y los ocho de la 24/25, ya que en la 23/24 llevaba siete, En este sentido, resulta muy significativo que en el ejercicio anterior presentaba en su casillero la mitad de puntos que actualmente, al igual que ocurrió en la 21/22.