Marc Roca resalta el golpe en la mesa frente al Villarreal; Natan avisa: "Queremos ganar otra vez"

El brasileño y el centrocampista catalán han querido destacar el aspecto colectivo en esta importante victoria; con un brasileño que ya sabe lo que es anotar con el Betis esta temporada y un Marc Roca que sigue dejando muy buenas sensaciones

El comienzo del año verdiblanco es, totalmente, envidiable. Doce puntos de quince posibles, con victoria frente al Real Madrid incluida y, sobre todo, con muy buenas sensaciones. El mejor ejemplo de ello ha sido esta tremenda victoria frente al Villarreal CF. Por dos goles a uno, el equipo verdiblanco ha sido capaz de completar una gran remontada, destacando un Ez Abde que fue capaz de desatascar el partido con una gran jugada personal que acabó aprovechando Cucho. Pocos instantes después, antes del descanso, fue Natan el más pillo para aprovechar un balón suelto en el área y poder anotar el gol de la victoria en la noche de este lunes.

Varios son los protagonistas que ha dejado el encuentro pero, si algo hay que destacar, es el trabajo defensivo que ha demostrado el conjunto bético. Muy atentos a las marcas y las internadas groguets, han sido capaces de poder desarticular el ataque local y dejar sin mucha pólvora a los de íñigo Pérez. Aquí hay dos claros culpables, y esos son Natan y Bartra, que han vuelto a completar un gran partido compartiendo la zaga. También hay que darle valor al centro del campo, con la figura de un Marc Roca que sigue dejando muy buenas sensaciones en este comienzo de campeonato. Tanto el brasileño como el catalán han hablado en los medios del Betis, y han querido destacar este increíble comienzo del año.

El brasileño ya vuelve a saborear el gol

Todo el beticismo era sabedor de la importancia de poder sacar los tres puntos en un campo muy complicado, y eso también lo ha mostrado Natan. "Muy difícil jugar aquí contra un gran equipo, pero en el vestuario estábamos muy enchufados. Muy contento por el gol y la victoria. Seguimos adelante (...) A celebrar esta noche y mañana a entrenar porque tenemos otro partido importante en casa el jueves y queremos ganar otra vez", señaló.

La confianza, en esta situación, es tremenda. Y así lo mostró tras el partido. "La temporada pasada no pude marcar y ojalá pueda ayudar al equipo en esta faceta también este año. Más que por el gol, contento por la victoria del equipo. (...) Estábamos todos enchufados y nos motivamos los unos a los otros. Cuando nos hicieron el gol, sabíamos que íbamos a remontar."

Marc Roca vuelve a destacar al equipo

El catalán está volviendo a ser una de las figuras claves de este Betis. El centrocampista está siendo uno de los artífices del control de esa parcela por parte del equipo de Pellegrini, y eso lo está sabiendo resaltar el beticismo. "Partido muy importante y hemos dado un golpe de autoridad en la mesa. Partido muy bueno de principio a fin. Sabíamos el nivel del Villarreal, hemos ganado y nos vamos contentos. (...) Hemos dominado en todas las fases y muy contento de seguir así".

Ahora toca seguir, y la mente ya está puesta en La Cartuja. "El equipo está en dinámica positiva y estamos demostrando que la plantilla está entrenando muy bien y es muy completa. El equipo, rinde, estamos contentos y quedan dos partidos más antes del parón (...) Esta noche, para disfrutar y estar contentos, pero desde mañana enfocados en el siguiente. Quedan dos partidos antes del parón y queremos ganar los dos", finalizó.