La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 15 de septiembre de 2026

El triunfo del Betis en La Cerámica ante el Villarreal y la presencia del apartado Fábio Cardoso con el resto del plantel sevillista ocupan la portada de ED, que en clave nacional se hace eco del 'no' de Valverde al Valencia de Braulio

La portada de ESTADIO Deportivo del martes 15 de septiembre tiene como gran protagonista al Real Betis, que vuelve a demostrar que atraviesa un excelente momento de forma en este inicio de temporada. El conjunto de Manuel Pellegrini se impuso al Villarreal (1-2) en La Cerámica y encadena ya una dinámica muy positiva que le permite mirar hacia la zona alta de la clasificación.

El triunfo verdiblanco ocupa el espacio principal de la portada de ED después de una remontada trabajada ante un Villarreal que se adelantó en el marcador. El Betis reaccionó a tiempo y terminó llevándose tres puntos de mucho valor, aunque también tuvo que sufrir en el tramo final después de perdonar varias ocasiones para sentenciar el encuentro. Toda la información, el análisis y los protagonistas de la victoria se pueden consultar en la crónica del Villarreal-Betis.

El Sevilla FC también tiene su espacio destacado en la primera página, con varias novedades que deja la sesión de trabajo de este lunes. La principal sorpresa es el regreso de Fábio Cardoso al trabajo con el grupo después de haber permanecido apartado durante la pretemporada. Además, hay dos bajas que parecen aseguradas y Stassin volvió a ejercitarse con un aparatoso vendaje. Todas las novedades de la plantilla sevillista, en la información de ESTADIO Deportivo sobre Cardoso y las bajas.

En clave nacional, la portada pone también el foco en el Valencia, que continúa buscando entrenador después de la destitución de Carlos Corberán. Ernesto Valverde era una de las opciones prioritarias para Braulio Vázquez, pero el técnico vasco ha rechazado la propuesta valencianista, obligando al club a explorar otras alternativas para ocupar el banquillo de Mestalla. El no de Valverde y todos los detalles de la situación se recogen en la información sobre la respuesta del técnico al Valencia.