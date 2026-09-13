El Real Betis se mide al Villarreal CF, en un duelo contra un rival directo por la lucha por Europa. El club verdiblanco si gana se puede colocar tercero en la clasificación de LaLiga. El Sevilla FC, por su parte, ya prepara el encuentro contra el Deportivo

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 14 de septiembre de 2026.@RealBetis

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 14 de septiembre de 2026.

- Villarreal CF - Real Betis: A dar el golpe

El equipo que entrena Manuel Pellegrini visita a un rival directo en la lucha por Europa con la ambición de ganar. De lograrlo, se colocaría en la tercera posición de la clasificación de LaLiga. Las únicas bajas béticas son las de Aitor Ruibal y Diego Llorente. La buena noticia es la vuelta de Ez Abde.

Con la tranquilidad de estar haciendo un inicio de temporada muy bueno (tres victorias, un empate y una derrota), el Sevilla FC prepara el partido de este miércoles contra el Deportivo. Un encuentro liguero que servirá para testar el nivel que tiene el equipo que entrena Luis García Plaza.

- Levante UD 2-4 FC Barcelona: No baja el ritmo

El FC Barcelona derrota al Levante UD por 2-4 y se consolida como líder de LaLiga ya que cuenta sus partidos por victorias.

- España 81-58 Alemania: Bronce merecido

España supera a la local Alemania con claridad (81-58) y se trae a casa una medalla del mundial femenino de baloncesto.