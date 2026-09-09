La portada de ESTADIO Deportivo para el jueves 10 de septiembre de 2026

La presentación de los tres últimos fichajes del Sevilla, la Champions League y el futuro del estadio de La Cartuja, protagonistas de la portada de ESTADIO Deportivo

La portada de ESTADIO Deportivo de este jueves 10 de septiembre vuelve a estar marcada por la Champions League y los partidos de los equipos españoles en la máxima competición. Como noticia principal destaca la presentación de los tres últimos fichajes del Sevilla FC, mientras que también destacamos las palabras del alcalde de la capital hispalense sobre el estadio de La Cartuja y su futuro más próximo.

El Sevilla FC presentó este miércoles en el Ramón Sánchez-Pizjuán a sus tres últimos fichajes: Youssouf Fofana, Lucas Stassin y Félix Correia.

El Sánchez-Pizjuán fue escenario de la puesta de largo de las tres últimas incorporaciones sevillistas de este mercado estival. Youssouf Fofana, Lucas Stassin y Félix Correia posaron ya con la elástica blanquirroja ante su afición, en un acto que simboliza el arranque de un proyecto renovado. Los tres refuerzos llegan con el objetivo de dar un salto de calidad al centro del campo y al ataque de un equipo que busca recuperar sensaciones y volver a pelear por los puestos que le corresponden por historia.

El Barcelona debutó este miércoles en la Champions League con una goleada frente al Feyenoord merced a los tantos de Raphinha, por partida doble, Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesús en el Spotify Camp Nou. Un estreno arrollador que deja muy buenas sensaciones de cara a la fase de grupos.

Los goles de Dominik Szoboszlai y Mac Alliter remontaron el tanto inicial de Marcos Llorente y condenaron al Atlético de Madrid a comenzar con derrota (2-1) esta fase de grupos de la Champions League. Un tropiezo en Anfield que obliga a los rojiblancos a corregir el rumbo cuanto antes.

José Luis Sanz pide a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España las inversiones necesarias, porque, "si no, no hay Mundial", en referencia a la sede hispalense para la magna cita de 2030, al tiempo que prevé condiciones más accesibles para los hinchas béticos en su próximo partido en casa.