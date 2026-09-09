España - Australia: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto del Mundial femenino de Alemania 2026

España se enfrentará este jueves a Australia en busca de un puesto en las semifinales del Mundial de baloncesto femenino

La selección española se jugará ante Australia el pase a las semifinales del Mundial de Alemania 2026 de baloncesto femenino después de que el equipo oceánico derrotara este miércoles a Italia en el 'play in' que decidía el rival de La Familia.

Australia partía como una de las favoritas al título, pero le tocó en suerte en su grupo Bélgica, también candidata y tras caer ante las belgas en la última jornada de la fase de grupos, la selección australiana se clasificó en segundo lugar del grupo C. Mientras, Italia, que estuvo a punto de conseguir una de las mayores sorpresas de la historia del baloncesto femenino si hubiese derrotado a Estados Unidos (52-55), quedó tercera en el Grupo D. Las italianas, que nos derrotaron en el último Premundial, casi obran el milagro ante las australianas, pero serán estas últimas las rivales de España. Italia perdía de 20 en el inicio del último cuarto, pero entró empatada en el último minuto y llegó a tener balón para ganar el partido, aunque al final cayó por 80-82.

La gran ventaja de España está en el descanso. Mientras las españolas han tenido casi tres días desde que jugaron su último partido, las oceánicas sólo han dispuesto de 22 horas, ya que cerraron el 'play in' este miércoles por la noche. Lo negativo es que el equipo español siempre ha perdido cuando se ha enfrentado al australiano en competición oficial.

"Tendremos que estar preparadas contra todo. Las doce que estamos somos todas importantes porque dependiendo del partido tenemos diferentes características para combatir a todos los equipos. Queremos la medalla y podemos hacerlo”, avisa una de las sensaciones de la selección española, a base WNBA Alicia Flórez.

Awa Fam, por su pate, advertía de lo que les puede esperar con el equipo 'aussie'. "Australia es un equipo formado por jugadoras muy fuertes, con experiencia, muchas jugando en WNBA y es un equipo muy duro físicamente", indica la pívot de Santa Pola.

A qué hora es el España - Australia del Mundial femenino de Alemania 2026

El partido del Mundial femenino de Alemania 2026, que se está jugando en Berlín, entre las selecciones de España y Australia, perteneciente a los cuartos de final, se va a disputar este jueves 10 de septiembre a partir de las 20:45 horas en el Berlin Arena de la capital alemana.

Dónde ver en TV y online el España - Australia del Mundial femenino de Alemania 2026

Este partido entre las selecciones de España y Australia se podrá ver a través de RTVE. Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play. Así mismo, también se puede ver en DAZN y en Movistar +, a través de sus plataformas.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.