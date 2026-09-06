España, 'tiradas' en la calle a las dos de la madrugada

Las internacionales españolas fueron desalojadas de madrugada tras saltar la alarma de incendios en su hotel de concentración

ESpaña ha vivido otro sobresalto antes de jugar con Japón@BaloncestoESP

España se juega este lunes su ser o no ser en el Mundial de Alemania 2026 después de la derrota ante Mali que trastocó completamente todos sus planes.

El triunfo de Alemania ante Japón le obliga a no caer ante las niponas si no quiere depender del resultado del Alemania-Mali para seguir viva en la competición.

Las pupilas de Miguel Méndez aseguran haber pasado página y saben lo que tienen que hacer ante una selección muy rápida, que le puede complicar la vida. El grupo, tras la segunda jornada, ha quedado más igualado que nunca, con las cuatro selecciones con una victoria y una derrota.

Por si no tenían emociones fuertes, la pasada madrugada les llegó otra. Las jugadoras tuvieron que salir de su hotel y fueron desalojadas tras saltar la alarma de incendios del edificio.

Sólo se salva Estados Unidos

Al final fue una falsa alarma, pero rompieron el descanso del grupo. “Saltó la alarma de incendios y vinieron los bomberos, pero se marcharon rápido”, aseguraron a EFE fuentes de la selección española.

No sólo fueron las españolas, ya que allí se encuentran alojadas todas las jugadoras que participan en la Copa del Mundo de Berlín. Y algunas de ellas compartieron en sus redes sociales ese momento, con todos los equipos en la calle a las 2 de la madrugada, esperando que desde el hotel les dieran el OK para poder volver a entrar.

Las estrellas estadounidenses de la WNBA se libraron del problema, ya que no se han alojado en el hotel oficial. Estarán, por tanto, más descansadas que sus rivales de hoy, ya que tienen partido ante una de las mejores selecciones europeas, Italia, que sí estaba en el hotel desalojado.

Las opciones de España en el Mundial 2026

España tiene este domingo de descanso y se centrará en recuperar sensaciones y preparar el duelo ante Japón del lunes.

Sus opciones son muy claras y pueden ser desde acabar como primeras de grupo a quedar eliminadas.

España pasa 1ª de grupo: Si gana a Japón y Alemania vence a Mali.

España pasa 2ª de grupo: Si gana a Japón, pero Mali supera a las alemanas, España será segunda por el peor average particular. En ese caso jugaría el ‘play-in’ al día siguiente, el 8 de septiembre, contra las terceras clasificadas del Grupo B.

España pasa 3ª de grupo: Si pierde con Japón y Mali gana a Alemania. En ese caso jugaría el 'play in' contra una segunda.

España 4ª y eliminada: Si pierde con Japón y Mali pierde con Alemania.

Hay que tener en cuenta que los dos partidos se juegan de forma simultánea. Sería importante pasar como primeras para no sólo evitar el 'play in', sino porque les permitiría descansar dos días antes de los cuartos de final.