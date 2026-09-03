Garbajosa y el oro del Mundial, dos décadas después: "La baja de Pau Gasol hizo que pasaran muchas cosas en una habitación que no puedo contar"

El presidente de FIBA Europa ha hecho memoria del hito que consiguieron con Pepu Hernández al frente del equipo

El presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa, fue uno de los artífices de que la selección española, capitaneada por Pau Gasol, se colgara por primera vez el oro en un Mundial de baloncesto en 2006 en Japón, un hito que marcó un antes y un después en el deporte español.

Y, a través de una entrevista concedida a EFE, a sus 48 años ha rememorado el éxito logrado por el combinado entonces dirigido por José Vicente 'Pepu' Hernández y el triunfo sobre Grecia en la final (70-47), del que se cumplen dos décadas este jueves.

El que fuese jugador de Unicaja, Real Madrid o Toronto Raptors, entre otros, ha participado también en un reportaje de Movistar + sobre aquella gesta y en él destaca, además de a la calidad del equipo, la confianza que tenían entre ellos mismo.

Pese a ello, no cree que haya sido el mayor éxito del baloncesto español: "La plata del 84 en Los Ángeles tuvo mucho valor. Significó mucho, no sólo para el baloncesto, sino para el deporte y para el país. En 2019, volvimos a ser campeones (mundiales). Las chicas no paran de conseguir éxitos. Quizá por el momento, puesto que fue el primer campeonato que se daba íntegro en una cadena de televisión tuvo un significado especial. Se fue de las manos"..

Y fruto de aquel triunfo y de aquella convivencia, hoy siguen siendo una familia: "Veinte años después, seguimos en contacto todos. Vas a Barcelona y llamas a Juanqui (Juan Carlos Navarro) o a Álex (Mumbrú). Vamos de vacaciones y nos juntamos dos o tres familias para ir juntos de vacaciones... Todos seguimos más o menos en el mundo del baloncesto. Sólo por llevarte bien tú no ganas un Mundial. Pero si te llevas bien, ayuda mucho a ganar el Mundial y se disfruta mucho más".

Recuerda también cómo se ganó la final sin la máxima estrella, Pau Gasol: "Se demostraron dos cosas. Una, para Pau, que sin jugar la final puedes ser MVP, imagínate la animalada que hizo antes, y a la vez, que sin él, se podía ganar a una selección como Grecia con una gran equipo. Y se les ganó bien. Íbamos de confianza hasta las cejas".

Sobre aquella noticia, reconoce que el equipo sufrió un duro golpe antes de la final: "Cuando Gasol cayó lesionado, estábamos todos en el hotel sin saber qué tenía y al conocer la noticia, fue un mazazo deportivo y casi más personal. Apareció Álex y dice: este equipo si compite y si gana es desde la risa. Y empezamos con las bromas de echar a Pau por el ascensor y 1.500 cosas más que no se pueden contar, que pasaron en una habitación. Y, de repente, el equipo se fue a la cama riendo. Y cuando este equipo se levanta riendo, el rival tiene un problema".

Garbajosa analiza el actual estado del baloncesto español

Por otro lado, Garbajosa ha repasado el estado de salud del baloncesto español, tanto el masculino como el femenino.

Sobre el primero, ha sido contundente en su mensaje: "No puedes ver el baloncesto español aislado del resto de Europa y del mundo. Y el mejor ejemplo es el último Eurobasket. Aparecieron Finlandia, Suecia, Georgia, Portugal... El baloncesto ha cambiado mucho. Las ventanas (de selecciones) son muy complicadas para cualquier equipo. No se puede mirar el baloncesto de hoy con los ojos de antes.Es una generación potentísima, pero necesita un tiempo. No puedes dejar de estar en los grandes campeonatos porque eres España".

Por último y como antesala del Mundial femenino que en unos días comienza, el presidente de FIBA Europa no ha escatimado en elogios hacia la selección española: "El baloncesto femenino en España es un caso de estudio. Ahora tiene muchísima más repercusión, también porque la sociedad ha cambiado para muy bien en este caso. España es súper competitiva y es la referencia europea, junto con Francia y Bélgica. No es casualidad. Es el deporte español con más distancias femeninas. Su momento es ya, porque están preparadísimas".