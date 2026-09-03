Real Sociedad - Celta de Vigo: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Anoeta acoge el duelo entre una Real Sociedad que llega de estrenar su casillero de victorias y un Celta de Vigo que todavía no conoce el triunfo.

Anoeta acoge el jueves 3 de septiembre el encuentro entre la Real Sociedad y el Celta, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports.Los de Pellegrino Matarazzo y los de Claudio Giráldez afrontan así la jornada 6.La Real Sociedad llega con el ánimo reparado tras su primera victoria. "Necesitábamos sumar de a tres", admitió Ander Barrenetxea y con un refuerzo recién oficializado: Héctor Fort. En el Celta, el ruido de la semana es de mercado: su técnico, Giráldez, se desmarcó de la operación de Javi Rueda sin rodeos: "No comparto la venta de Javi Rueda, y menos por las cifras que se hablan".

Dos puntos separan a la Real Sociedad y al Celta

La Real Sociedad marcha por encima del Celta, con dos puntos de renta: 13º con tres puntos frente al 17º puesto del Celta, que suma un punto.

Así llegan Real Sociedad y Celta de Vigo

La Real Sociedad firma una victoria y dos derrotas en sus tres últimos partidos, con tres puntos de los últimos nueve. En el más reciente ganó ante el Espanyol (2-1). Del otro lado, el Celta acumula tres partidos sin ganar, con un punto de los últimos nueve. En el más reciente cayó ante el Athletic Club (0-2). El partido entre la Real Sociedad y el Celta tendrá lugar este jueves 3 de septiembre a las 21:00 horas, en Anoeta.

¿Dónde ver por TV el Real Sociedad - Celta de Vigo de LaLiga EA Sports?

El encuentro entre Real Sociedad y Celta se podrá seguir por televisión a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar. También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Alineaciones probables de Real Sociedad y Celta

La Real Sociedad tendrá en el banquillo a una de sus principales bajas. Después de ser expulsado en los últimos minutos ante el Espanyol, el técnico Pellegrino Matarazzo no podrá estar dirigiendo de primera manos las andanzas de los donostiarras en Anoeta. En su lugar estará John Maisano. Uno de los jugadores que apuntaba a ser duda de cara a la visita del Celta de Vigo, era Álex Remiro tras sufrir molestias en el hombro. Rápidamente Matarazzo se aventuró a confirmar que el guardameta vasco estaría ante los celestes.

Once posible de la Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes, Sučić, Barrenetxea; Oyarzabal, Óskarsson.

En el caso del Celta de Vigo, Claudio Giráldez no podrá contar con la baja ya sabida de Borja Iglesias y el gallego podría introducir varios cambios en el once titular después de que en el descanso del duelo ante el Athletic Club, llevase a cabo hasta cinco cambios de una tacada con la entrada de Iago Aspas, Miguel Román, Javi Rueda, Yoel Lago y Hugo Álvarez. Uno de los últimos fichajes del Celta, el marroquí Couhaib Driouech, podría estar ya disponible al igual que sucede con Marcos Alonso, que ya cumplió sanción.

Once posible del Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Javi Galán; Iago Aspas, Ferran Jutglà, Williot Swedberg.

Además de poder verlo bajo suscripción, existe la posibilidad de seguir el Real Sociedad - Celta de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de Anoeta. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continúa con la crónica del duelo y las principales reacciones de los protagonistas.