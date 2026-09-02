Dani Ceballos se reestrena en el Betis mientras Pellegrini analiza pros y contras

Se ha puesto a las órdenes del chileno casi sin pegar ojo: su fichaje se hizo oficial a altas horas de la madrugada, ha viajado a Sevilla a primera hora de la mañana y se ha dirigido directamente a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para llevarse collejas y apuntarse para jugar este viernes... ¡contra el Real Madrid!

La sonrisa de oreja a oreja que lucía Dani Ceballos ha iluminado la Ciudad Deportiva Luis del Sol en la resacosa mañana de este miércoles 2 de septiembre. El último día del mercado estival de fichajes fue una locura que acabó sin el pivote defensivo que Manuel Pellegrini había remarcado como prioritario, con el emotivo adiós de Pablo García (al Racing Club de Santander) y Gonzalo Petit (cedido al Cádiz CF), sin desbloquear una gran parte de las salidas deseadas y teniendo que trasnochar para asistir a la eternizante confirmación oficial del regreso a casa del hijo pródigo. La agenda para el utrerano no ha podido ser más intensa.

El primer día de Dani Ceballos tras volver a casa después de nueve años de ausencia

Dani Ceballos, que este pasado fin de semana estuvo en el Santiago Bernabéu viendo el Real Madrid - Málaga CF, ha llegado a primera hora de la mañana de este miércoles al aeropuerto de Sevilla. Allí estaba la cámara de ESTADIO Deportivo del omnipresente Juanjo Ponce, que ha recogido las buenas sensaciones del canterano en su vuelta a casa.

Nueve años después, ha retornado a Los Bermejales y ha saltado como uno más al campo de entrenamiento para recibir el clásico pasillo de collejas antes de completar con el grupo la tecera sesión de la semana para preparar el duelo de este viernes en La Cartuja y, precisamente, contra el conjunto merengue. El centrocampista de 30 años, que rescindió su contrato madridista y ha estado dos meses trabajando a destajo en solitario, llega en un aparente buen estado físico.

Lo habitual es que Pellegrini espere a que un jugador en cuestión sume al menos una semana de trabajo con el grupo antes de incluirle en una convocatoria. Siempre desde su máxima de que todo el que entra en una lista de citados está en condiciones de jugar. Habrá que esperar para ver si Ceballos ve el duelo entre los sus dos equipos desde la grada o al menos le da para arrancarlo desde el banquillo de suplentes.

Regresa Ángel Ortiz y Lo Celso mejora lentamente; Aitor Ruibal y Diego Conde siguen al margen

Otros pros y contras que ha analizado Pellegrini en la mañana de este miércoles es el estado del resto de integrantes de la enfermería. Ez Abde tuvo unos minutos en la visita al Valencia CF y ya está del todo recuperado. También está en plenas condiciones Ángel Ortiz, quien se ausentó el martes por un dolor en la cadera; y progresa Giovani Lo Celso, quien se reintegró en la actividad colectiva a finales de la semana pasada pero aún sigue trabajando sólo de manera parcial.

Más tiempo necesitarán aún Aitor Ruibal, que está en la fase final de la recuperación tras su operación de menisco y sigue haciendo entrenamientos individuales; y Diego Conde, que se quedó en el gimnasio trabajando junto a los fisios en su luxación de hombro. El extremo José Antonio Morante y los porteros Manu González o Yan Zhuravski pusieron la nota canterana; ya sin Pablo García y sin Gonzalo Petit, que se despidieron el miércoles, pero aún con otros como Iker Losada, Nelson Deossa o Álvaro Fidalgo. El Betis sigue explorando opciones de salida para todos ellos en los mercados de fichajes que aún siguen abiertos.