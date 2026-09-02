Dani Ceballos aterriza "muy feliz" para ponerse ya a las órdenes de Pellegrini

El centrocampista utrerano, protagonista del gran culebrón del verano en clave verdiblanca, ya se encuentra en la capital hispalense, adonde arribó sonriente y contento por ver cumplido su deseo de volver al club en el que se formó

En un loco final del mercado de fichajes, el Real Betis oficializó poco antes del cierre del mismo la venta de Pablo García, que se marcha traspasado al Racing de Santander y abandonó la Ciudad Deportiva Luis de Sol entre lágrimas, y el esperado regreso de Dani Ceballos. Hoy, por poco ambos no se cruzan en el aeropuerto hispalense de San Pablo, adonde el utrerano ha aterrizado a primera hora de la mañana procedente de la capital de España.

Sin problemas para la lista Champions

Desde allí, el ex del Real Madrid asistió a un 'deadline' de infarto. En su caso, como agente libre, no hubo prisas por inscribirlo (hasta hoy mismo hay tiempo para hacerlo además en la Champions). De hecho, la oficialidad de su incorporación no se hizo hasta más de una hora después de echar el cierre la ventana de transferencias. Pero antes de su llegada había que abrir espacio en el límite salarial y el mismo no se consiguió hasta cerrar el trato con el club cántabro, que pagará en torno a 5 millones de euros más bonus por el 50% del atacante del Parque Alcosa.

Un curioso anuncio con varios compañeros implicados

Ceballos, por su parte, fue anunciado mediante un llamativo anuncio inspirado en 'Jurassic Park', con Aitor Ruibal, Diego Llorente y Álvaro Valles como protagonistas. Un spot que obviamente llevaba ya algún tiempo grabado, pues la confianza en poder certificar su regreso era absoluta pese a la incertidumbre que se mantuvo hasta el final.

Directamente a la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Con ellos, y con el resto de sus nuevos compañeros, ha comenzado a trabajar desde hoy mismo. De hecho, ha sido recibido por sus compañeros sobre el césped con el habitual pasillito de bienvenida, entre risas y un buen ambiente. Así, el ex madridista no quiere perder más tiempo tras todo un verano ejercitándose por su cuenta, por lo que ahora deberá ponerse al mismo ritmo que el resto antes de que Manuel Pellegrini, que ha avalado su llegada pese a quedarse sin el pivote deseado, considere que ha llegado el momento de verle jugar de nuevo con la elástica de las trece barras.

El quinto fichaje verdiblanco, con el '25' a la espalda

Posando sonriente ante los medios, Ceballos no ocultó su satisfacción por un fichaje se ha hecho de rogar durante todo el verano, expresando unas breves primeras palabras como nuevo jugador bético después de años lanzando mensajes y guiños a través de las redes sociales.

"Ha habido que esperar tiempo, pero muy feliz de estar aquí", afirmó el mediocentro, que firma por tres temporadas, hasta 2029, para convertirse en el quinto fichaje del conjunto verdiblanco para su proyecto de Champions, tras los de Facundo Bernal, Fran García, Diego Conde y Troy Parrott. En su caso, el utrerano, que será presentado esta tarde junto al delantero irlandés, a las 19:30 horas en la Ciudad Deportiva sin público, portará el dorsal 25, el único que quedaba libre.