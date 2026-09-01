Julián Álvarez comunica a Mateu Alemany su decisión definitiva en este mercado

El delantero argentino ha optado por no forzar más la cuerda y continuar en el proyecto rojiblanco después de un verano convulso marcado por su deseo de cambiar de aires; con el FC Barcelona descartado (por ahora) y sin intención de regresar a Inglaterra, el atacante ya trabaja para recuperar su mejor versión y volver a tener protagonismo para Diego Pablo Simeone

El culebrón protagonizado por Julián Álvarez durante todo el verano llega por fin a su desenlace. El delantero ha comunicado a Mateu Alemany, director de fútbol del Atlético de Madrid -presente esta mañana en las instalaciones del Cerro del Espino-, su decisión de permanecer en el conjunto rojiblanco en este último día de mercado. No se espera un giro inesperado en las horas que restan para el cierre de la ventana estival esta noche a las 23:59 horas. El Atlético gana esta particular la batalla.

La decisión llega después de semanas de incertidumbre en torno al futuro del internacional argentino. Su deseo prioritario era fichar por el FC Barcelona, una posibilidad que finalmente no se ha concretado ante la negativa tajante del Atlético a negociar su salida con el conjunto azulgrana. Tampoco han prosperado las diferentes alternativas que aparecieron desde la Premier League, con el Arsenal como uno de los clubes que más interés mostró en su situación.

De este modo, la 'Araña' continuará en el Metropolitano, donde tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. Al menos hasta enero, el futbolista seguirá defendiendo la camiseta rojiblanca con la misión de recuperar su protagonismo y dejar atrás un verano especialmente complicado. Algunas informaciones apuntan a un pacto verbal con el jugador para aceptar una oferta azulgrana de 120 millones de euros en el mercado invernal de 2027, pero ni mucho menos esto cuadra con la estrategia inflexible del club atlético mantenida hasta el momento.

El Barcelona, un sueño que tendrá que esperar

Julián Álvarez hizo público durante el Mundial su deseo de abandonar el club. "Lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño", llegó a declarar el argentino durante la disputa del torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, el Atlético mantuvo desde el primer momento una postura inamovible. El club madrileño no contemplaba negociar con el Barça y Miguel Ángel Gil Marín fue especialmente contundente al defender la continuidad del delantero. "Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético. Para competir entre los grandes hacen falta jugadores grandes y Julián lo es. Si él cree que es incompatible estar en el Atlético de Madrid, buscaremos una alternativa, pero nunca, nunca será el Barcelona", aseguró el máximo accionista rojiblanco.

La entidad madrileña sí estuvo dispuesta a escuchar propuestas de otros mercados, especialmente de la Premier, pero el futbolista tampoco contempló esas opciones como una solución a su situación.

El final del mercado obliga a reconfigurar su situación

Con el mercado casi cerrado, tanto el Atlético como Julián están condenados a cambiar el discurso. Hay que escenificar la paz y el jugador debe pedir disculpas. Se espera algún movimiento próximo de ambas partes para calmar las aguas. Álvarez ya trabaja como uno más a las órdenes de Simeone y el objetivo pasa ahora por recuperar su estado físico y, sobre todo, volver a conectar con el proyecto rojiblanco.

El atacante se reincorporó a la pretemporada después de su participación en el Mundial, aunque su situación personal condicionó sus primeras semanas de trabajo. Hasta ahora únicamente había disputado algunos minutos frente al Villarreal, cuando saltó al terreno de juego en el minuto 66 y recibió una sonora pitada por parte de la afición.

Después se ausentó de varios entrenamientos y se quedó fuera de la convocatoria contra el Sevilla por "indisposición", un capítulo que ha quedado atrás ya que se encuentra nuevamente integrado en el trabajo grupal.

Arropado por sus compañeros

En la sesión de este martes, correspondiente al último día de mercado, Julián dio un paso más hacia la normalidad. El delantero trabajó con el grupo y estuvo especialmente acompañado por varios de sus compatriotas, entre ellos Cristian 'Cuti' Romero y Juan Musso, además de Giuliano Simeone.

Aunque comenzó el partidillo formando parte del equipo de los suplentes, dejó buenas sensaciones y protagonizó varias acciones de calidad. El cuerpo técnico incluso le felicitó tras una de sus intervenciones: "¡Bien, Juli!".

Una vez finalizado el entrenamiento, el argentino prolongó el trabajo con media hora de carrera continua y diferentes pruebas físicas para acelerar su puesta a punto. Primero estuvo junto a Romero y posteriormente trabajó con Luis Piñedo, responsable de la preparación física del Atlético. Su puesta a punto es intensa ya que también tiene previsto entrenarse por la tarde en las instalaciones del club junto al preparador físico, por lo que vivirá las últimas horas antes del cierre del mercado ensimismado en el trabajo.

El objetivo: regresar ante el Athletic

El plan del cuerpo técnico pasa por que Julián vuelva a entrar en una convocatoria este mismo fin de semana. El Atlético viajará a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club el sábado y, aunque no se contempla inicialmente que el delantero parta como titular, sí existe la posibilidad de que disponga de minutos durante la segunda mitad.

Simeone quiere recuperar cuanto antes a uno de sus futbolistas más importantes. El calendario que espera al Atlético durante septiembre exige tener a la 'Araña' en las mejores condiciones, con enfrentamientos ante Athletic, Liverpool, Real Sociedad, Osasuna y Real Madrid.