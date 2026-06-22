Julián Álvarez pide salir del Atlético: "Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño"

El delantero argentino suelta la gran bomba del mercado al posicionarse públicamente admitiendo su deseo de abandonar el Metropolitano; FC Barcelona y Real Madrid siguen lanzando ofertas para hacerse con sus servicios

Bombazo en Estados Unidos con las declaraciones de Julián Álvarez pidiendo públicamente salir del Atlético de Madrid. "Lo mejor para todos es una transferencia", ha comentado la estrella del equipo rojiblanco.

"No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", declaró la 'Araña' sobre su futuro tras el partido de Argentina.

El mercado encuentra definitivamente a su gran protagonista con este posicionamiento inesperado de Julián. El internacional argentino dinamita el verano con unas afirmaciones que nadie esperaba a estas alturas y que cambian por completo el tablero del fútbol europeo. El delantero colchonero ha sido contundente a la hora de pedir públicamente salir del Atlético de Madrid, aunque no ha especificado cuál es su destino soñado.

El Atlético pierde la paz

El Atlético de Madrid siempre se ha remitido a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros y se mostraba inflexible ante cualquier intento de negociación. Incluso respondió con ironía cuando el Real Madrid anunció públicamente una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino. Sin embargo, la situación cambia ahora de forma radical con este posicionamiento del futbolista.

Ya no se trata únicamente del interés de dos gigantes europeos. Ahora es el propio jugador quien ha verbalizado su deseo de abandonar el Metropolitano. Y cuando un jugador de la dimensión de Julián Álvarez se posiciona de manera tan clara, la presión sobre el club se multiplica.

A sus 26 años, el campeón del mundo sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del planeta. La pasada temporada, pese a no sentirse plenamente cómodo en el sistema de Diego Pablo Simeone, firmó unos números más que notables con 20 goles y nueve asistencias. Un rendimiento que explica por qué media Europa está pendiente de sus movimientos.

El Barcelona, el sueño que siempre sobrevuela

Desde hace meses, el nombre de Julián Álvarez aparece subrayado en rojo en las oficinas del FC Barcelona. La salida de Robert Lewandowski ha dejado un enorme vacío en el ataque azulgrana y la dirección deportiva que lidera Deco considera al argentino el gran heredero del polaco.

Las informaciones de las últimas semanas apuntan a que el Barça está dispuesto a alcanzar los 135 millones de euros fijos más bonus, una operación que podría acercarse a los 150 millones.

Diversas fuentes llevan tiempo señalando que el Camp Nou es el destino que más seduce al futbolista. El estilo de juego, el protagonismo absoluto en el proyecto y la posibilidad de convertirse en la nueva referencia ofensiva azulgrana constituyen argumentos de enorme peso. Por eso, cuando Julián habla de "cumplir un sueño", en Barcelona muchos interpretan esas palabras como un guiño inequívoco.

El Real Madrid no se retira

Sin embargo, sería una imprudencia dar por descartado al Real Madrid. Florentino Pérez ya ha demostrado que está dispuesto a realizar un esfuerzo económico extraordinario por el argentino. Los 150 millones de euros ofrecidos al Atlético evidencian que el interés es absolutamente real.

Evidentemente, la operación también tiene un fuerte componente estratégico. Fichar a Julián supondría un refuerzo de lujo para Mourinho y, de paso, serviría para debilitar al Atlético de Madrid y para arrebatar al Barça su gran objetivo de mercado.

Un verano que acaba de explotar

El Atlético de Madrid insiste en que no quiere vender a su gran estrella, pero tampoco parece sencillo retener a un futbolista que acaba de expresar públicamente su deseo de marcharse. La sensación es que la guerra solo acaba de empezar y hay dos colosos como Barça y Real Madrid en la línea de fuego.

El Real Madrid tiene el músculo financiero y la capacidad para ejecutar una operación histórica. El Barcelona posee el proyecto deportivo que, según diversas informaciones, más seduce al jugador. Ahora la pelota está en el tejado del Atlético. Su continuidad en el Metropolitano se convierte ahora en la gran incógnita del verano.