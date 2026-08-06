El precio de salida de Sorloth en el Atlético de Madrid

El noruego podría salir del Metropolitano por una cantidad que rondaría los 40 millones de euros según apuntó Matteo Moretto. En caso de dejar el cuadro rojiblanco, los de Simeone irían a por el serbio que es libre desde el pasado 30 de junio tras terminar su vinculación con la Juventus, Dusan Vlahovic

El Atlético de Madrid sigue perfilando su plantilla de cara a una 2026/27 que se vuelve a presentar ilusionante. Es importante no olvidar que los colchoneros alcanzaron las semifinales de la Champions League el pasado curso y perdieron la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad. Uno de los jugadores que participó en la gran temporada del Atlético de Madrid como es el noruego Sorloth, podría estar viviendo sus últimos momentos en el conjunto colchonero.

Sorloth tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2028 pero en el cuadro rojiblanco no están satisfechos con el rendimiento del noruego a pesar de que el pasado curso marcó 20 goles entre Liga, Supercopa de España y Champions League. El Atlético de Madrid ha pensado en un recambio que sería Dusan Vlahovic, el delantero serbio que el pasado 30 de junio quedó como agente libre tras no renovar con la Juventus.

El Atlético de Madrid le pone precio al fichaje de Sorloth

Para que Sorloth salga y como aviso a navegantes, el Atlético de Madrid, según apuntó Matteo Moretto, pediría en torno a 40 millones de euros para que el noruego salga del Metropolitano. Además, el propio Sorloth estaría dispuesto a salir del Atlético de Madrid a uno de los destinos que se le han puesto por delante. Este es Turquía y solo dejaría el cuadro colchonero si el contrato que le ponen por delante es "muy lucrativo".

La salida de Sorloth posibilitaría el fichaje de Vlahovic

El anteriormente citado Dusan Vlahovic, en la agenda del Atlético de Madrid además de en la del Besiktas, solo tendría posibilidades de llegar al cuadro de Simeone si sale Sorloth del Metropolitano. La operación no parece sencilla pero varios de los puntos que se tienen que dar se están cumpliendo como son la disposición del jugador noruego y la tasación de los colchoneros.

Sorloth o cómo marcar goles y no convencer al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid fichó a Sorloth en el verano de 2024 procedente del Villarreal tras pagar 32 millones de euros. El noruego llegaba al conjunto de Simeone tras cuajar una gran campaña en La Cerámica marcando 23 goles en Liga y tres en Europa League.

En su primera temporada con el Atlético de Madrid cumplió con las expectativas ya que anotó 20 dianas en 25 encuentros de Liga y además repartió dos asistencias. El espigado delantero también sumó cuatro goles en Copa del Rey aunque se quedó en blanco en la Champions League.

Fue en la 2025/26 cuando Sorloth dejó de convencer a todos en el Atlético de Madrid y es que a pesar de que Simeone lo alineó en 35 ocasiones en Liga, los 13 goles que marcó no fueron suficientes para que este verano no esté entre los candidatos a dejar el equipo colchonero. A Sorloth se le achacó en numerosas ocasiones el pasado curso su 'torpeza' con el balón en los pies.

Además el Atlético de Madrid contó con la aportación de un Julián Álvarez que fue especialmente decisivo en Champions League con 10 goles. Así, Sorloth a punta a la salida en el Atlético de Madrid este verano aunque su precio de salida no es ni menos 'barato' para el equipo que opte a vestir con sus colores al delantero noruego. De momento Simeone no le ha dado aún oportunidades en lo que va de pretemporada para los rojiblancos.