Mourinho estalla tras perder el derbi: "Es un pobre árbitro de 41 años que sólo ha hecho partidos pequeñitos. ¿Todavía está Negreira?"

El técnico del Real Madrid cargó contra Ortiz Arias y su compañero en el VAR, Trujillo Suárez, y dio con sorna la "enhorabuena al comité arbitral por esta designación", clave en su opinión para sumar su segunda derrota en LaLiga ante el Atlético de Madrid

La nueva era de José Mourinho en el Real Madrid ya tiene su primera crisis. La derrota en el derbi ante el Atlético de Madrid, la segunda de la temporada en siete jornadas de LaLiga, deja ya al conjunto blanco a seis puntos del FC Barcelona, líder intratable, y uno por debajo de los colchoneros. Es cierto es que el conjunto blanco tuvo motivos para quejarse al árbitro en la primera mitad, cuando reclamó hasta tres expulsiones. Pero no lo es menos que el equipo dirigido por el portugués no tuvo reacción alguna al quedarse con diez y verse por debajo al inicio del segundo tiempo, tras un claro penalti de Huijsen y su merecida expulsión.

La rajada de Mourinho: "No tenía experiencia para pitar un derbi"

Pero, como cabía esperar, tras el encuentro, Mourinho contra el arbitraje de Ortiz Arias, afirmando incluso que no lo ve capacitado para duelo de este nivel, y acusó también a Trujillo Suárez, el colegiado encargado del VAR, recordando episodios pasados con el canario. "El árbitro no tenía experiencia para pitar un derbi. Tiene 41 años. Es un pobre árbitro que sólo ha hecho partidos pequeñitos. Enhorabuena al comité arbitral por esta designación. Pero el señor Trujillo sí tiene un pasado con el Real Madrid. En la Copa, en Girona, Osasuna... Es un VAR que tiene mucha historia. En Las Rozas no hay presión. ¿O sí la hay?", señaló para poner el duda la elección de ambos árbitros. "Si nos dejan competir en igualdad, lo haremos. No quiero decir que esto estaba preparado, quiero creer que se equivocan. Que el Comité se ha equivocado poniendo a uno de 41 años y a otro que tiene un historial en contra del Real Madrid", reiteró el preparador madridista.

Señala los beneficios de Atlético y FC Barcelona: "LaLiga es igual a lo que dejé atrás"

Pero no se quedó ahí el portugués, que fue más allá al recalcar que son muchos los agravios que sufre el Real Madrid y, por contra, bastantes los beneficios que reciben tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid en otros partidos. "En este estadio pasan cosas que no son normales. El gol anulado a Osasuna es un chiste, lo de San Sebastián... LaLiga es igual a lo que dejé atrás. Vamos a luchar. Se van tristes mis chicos. ¿Negreira no está no? ¿O todavía está?", preguntó de forma irónica, para dejar entrever así que desde el Comité Técnico de Árbitros están claramente en contra de su equipo.

Unas duras palabras que fueron no solo compartidas, sino llevadas más alá incluso en la televisión oficial del Real Madrid, que pidió con vehemencia las expulsiones Cuti Romero y Kang-in Lee en la primera mitad, en la que también pudo irse a la calle Álex Baena por dos entradas sobre Arda Güler merecedoras de amarilla que se quedaron sin castigo.

Duras críticas en la televisión oficial del Real Madrid y jugadores callados por el enfado

"Es todo vomitivo, es para levantarse y abandonar LaLiga. No sabemos lo que habría pasado si el Atlético se hubiera quedado con nueve jugadores", señalaron tras el encuentro en RMTV, donde destacaron que resulta imposible realizar un análisis futbolísticos del derbi por la crucial influencia que en su opinión tuvieron los errores del colegiado.

El enfado en el club blanco era tal que, tras el choque, ninguno de sus jugadores atendió a la prensa por decisión de la entidad presidida por Florentino Pérez. No solo Mourinho, sino todo en el Real Madrid se sienten claramente perjudicados.