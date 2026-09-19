Raúl y el Atlético: la historia que pudo cambiar para siempre el destino del '7' del Real Madrid

La historia de Raúl pudo ser muy diferente. El eterno ‘7’ del Real Madrid comenzó su formación en el Atlético de Madrid, pero el destino quiso que años después estrenara su cuenta goleadora con el conjunto blanco precisamente ante el que pudo haber sido su club

Raúl González Blanco es uno de los grandes nombres de la historia del Real Madrid. El delantero madrileño construyó una carrera de leyenda vestido de blanco, se convirtió en uno de los máximos goleadores del club y llegó a levantar más de una quincena de títulos. Sin embargo, hubo un momento en el que su historia pudo tomar otro camino.

Mucho antes de convertirse en uno de los grandes símbolos del Real Madrid, Raúl pasó por la cantera del Atlético de Madrid. El eterno rival fue, precisamente, el lugar donde el delantero comenzó a dar sus primeros pasos antes de que su trayectoria cambiara de rumbo. Y el destino quiso que, años después, fuera contra el conjunto rojiblanco cuando Raúl comenzara a escribir una de las primeras páginas de su leyenda madridista.

De la cantera del Atlético a convertirse en leyenda blanca

Raúl llegó al Real Madrid después de formarse en las categorías inferiores del Atlético. Su progresión llamó la atención hasta el punto de que el club blanco apostó por incorporar al joven delantero, que acabaría llegando al primer equipo con apenas 17 años.

Su estreno profesional se produjo ante el Zaragoza. No fue precisamente el debut soñado: el atacante no encontró el camino del gol y tampoco tuvo su mejor actuación. Pero apenas necesitó un partido más para empezar a demostrar que estaba preparado para competir al máximo nivel. El siguiente compromiso tenía, además, un componente especial. El rival era el Atlético. Y no podía haber llegado ante un rival más especial. Aquel tanto convirtió a Raúl en el jugador más joven en marcar en un derbi madrileño, un registro que continúa vigente.

26 minutos para cambiarlo todo

En noviembre de 1994, Raúl se estrenaba en el Santiago Bernabéu ante el equipo en el que había comenzado su formación. Y lo hizo de una manera difícil de olvidar. Con solo 17 años, el delantero participó directamente en tres de los primeros goles del encuentro. Primero provocó el penalti que Michel transformó para abrir el marcador. Después asistió a Iván Zamorano en el segundo tanto del Real Madrid.

Pero faltaba su propia firma. Antes del descanso, Raúl recibió un balón de Michael Laudrup después de una contra por la izquierda. El delantero controló en la frontal y no se lo pensó dos veces: su zurdazo terminó en la escuadra de Diego. Era su primer gol como jugador del Real Madrid.

Una carrera que empezó mirando al otro lado

La imagen resulta casi paradójica: uno de los futbolistas que más identificaron al Real Madrid durante las siguientes décadas había comenzado su formación en el Atlético.

Raúl acabaría convirtiéndose en el eterno ‘7’ blanco, capitán y referente de varias generaciones de madridistas. Pero su primer gran capítulo con la camiseta del Real Madrid tuvo como escenario un derbi y como rival precisamente al club donde había dado sus primeros pasos.

El fútbol, en ocasiones, escribe historias difíciles de imaginar. Y la de Raúl es una de ellas: el delantero que pudo haber crecido en rojiblanco terminó convirtiéndose en una de las mayores leyendas de la historia del Real Madrid.

Di Stéfano, en el otro extremo

Raúl también aparece en la historia de los goleadores más jóvenes de los derbis madrileños, mientras que en el extremo opuesto se encuentra otra leyenda del Real Madrid.

Alfredo Di Stéfano marcó ante el Atlético con 37 años y 143 días durante la temporada 1963/64. Aquel encuentro terminó con un contundente 5-1 favorable al conjunto madridista. Dos leyendas, dos épocas y un mismo escenario: el derbi madrileño.