Las claves de la vuelta del Rayo a Vallecas tras 48 días: de "deficiente" a "recuperado" y una advertencia de la Comunidad de Madrid

El conjunto franjirrojo volverá a jugar en su casa después del parón, pero la propietaria del estadio insiste en su deseo de extinguir la concesión por el "severo incumplimiento" del acuerdo

Después de haber disputado cuatro encuentros como local en Butarque, el Rayo Vallecano recibió esta semana la feliz noticia de que podrá regresar al Estadio de Vallecas en su siguiente encuentro como local. Saldado el exilio de Leganés con 7 puntos, el conjunto franjirrojo recibirá el sábado 10 de octubre al Athletic Club (a las 14:00 horas) en un escenario sobre el que ha reinado la incertidumbre durante seis semanas, desde que la Comunidad de Madrid decretase su cierre por deficiencias de seguridad y estado de conservación.

Entre la afición había incluso dudas sobre si el Rayo volvería a jugar de nuevo en su recinto habitual. Pero este pasado lunes, la prioritaria de las instalaciones levantó al fin la prohibición, lo que no quiere decir que haya cambiado la decisión que se encuentra en el trasfondo del enfrentamiento mantenido con el club que preside Raúl Martín Presa. Es decir, su intención sigue siendo la de extinguir la concesión de la que dispone la entidad rayista para utilizar y gestionar el estadio por el "severo incumplimiento" del acuerdo.

"Mejora material y documental"

Para ello, a finales de julio se dictó la medida cautelar ahora levantada, después de haber superado una segunda auditoría que certifica que es es seguro recuperar la actividad deportiva en el Estadio de Vallecas. En concreto, el informe derivado de la inspección de los técnicos "confirma una mejora material y documental muy significativa respecto de la situación descrita en la auditoría inicial".

Así, además de los trabajos de mantenimiento y mejora llevados a cabo en estas seis semanas, desde el club de la Avenida de la Albufera también se ha presentado la documentación que la Comunidad de Madrid reclamaba. Concretamente, se ha actualizado el Plan de Autoprotección y se han registrado formalmente, conforme a la legislación, los informes de salud pública y seguridad para el correcto funcionamiento del estadio.

De mismo modo, también se han aportado analíticas sanitarias, inspecciones eléctricas, pruebas de protección contra incendios y documentación preventiva sobre control operativo, control de accesos, circuito cerrado de televisión y megafonía. Con toda esa acreditación, por tanto, queda resuelta la "carencia documental", que fue una de las razones que llevaron al cierre de Vallecas.

Tareas de mejora y mantenimiento: recuperado el famoso restaurante abandonado

De manera paralela, por su parte, en la nueva auditoría se refleja que "no se identifican deficiencias materiales que por sí mismas impidieran el correcto funcionamiento ordinario de los sistemas revisados", tras la inspección realiza a principios de septiembre. Así, en comparación con el estado inicial, tras las tareas de mejora llevadas a cabo se han identificado cuadros cerrados y canalizados, protecciones instaladas, alumbrado de emergencia operativo, medios de PCI señalizados y revisados, bocas de incendio en servicio, instalaciones térmicas y de gas con seguridades renovadas, saneamiento "limpio" y "espacios anteriormente afectados recuperados".

Entre estos últimos se encuentra el restaurante, lugar que se encontraba abandonado y sobre el que se había advertido del riesgo de legionella, además de los sótanos y otros espacios de acceso y movilidad interna del estadio. Todo ello, por tanto, ha sido solucionado y el informe recoge que "se han corregido las deficiencias físicas de mayor relevancia observadas inicialmente".

Las tareas que aún tiene pendiente el Rayo Vallecano

Por ello, el Rayo Vallecano podrá volver a su casa. Aunque aún tiene tareas pendientes, pues se indica la existencia de "anchuras insuficientes en determinados vomitorios", ante lo que se recomienda su arreglo físico o la reducción de aforo. Además, también se recoge la "antigüedad relevante" de una parte importante de los equipamientos que dan servicio y suministro al estadio, por lo que "se recomienda conservar la estrategia de revisión por condición y programar la renovación de activos críticos dentro del plan plurianual".

La confrontación con la Comunidad de Madrid

Pero la prueba más evidente de que el enfrentamiento no ha acabado es que la Comunidad de Madrid ha dejado claro que "el procedimiento de extinción del contrato sigue abierto". Desde el Gobierno autonómico siguen adelante con su plan de llevar a cabo una remodelación integral del estadio por unos 60 millones de euros, con ampliación del aforo de 14.500 a 18.500 espectadores al menos, pero dicha opción no es la que prefiere la entidad dirigida por Raúl Martín Presa.