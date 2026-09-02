El Rayo, tajante en un nuevo comunicado: "Vallecas cumple plenamente con las condiciones exigibles"

El club franjirrojo ha dejado claro que Vallecas puede acoger el duelo de este sábado ante el Racing de Santander. Además, la entidad ha lanzado un aviso serio: "La responsabilidad por los graves perjuicios que se están causando al Club y a toda su masa social corresponderá a la Comunidad de Madrid"

El Rayo Vallecano ha emitido un nuevo comunicado oficial en relación al estado de su estadio, así como las posibilidades de que pueda acoger de nuevo un partido. Cabe recordar que el club franjirrojo juega de local este sábado para recibir al Racing de Santander, con la duda de si incluso se tendrá que jugar en Butarque. En cualquier caso, la entidad madrileña ha salido al paso para dejar claro cómo está actualmente la situación.

El Rayo ha dejado claro que "el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las medidas y condiciones exigibles en material de seguridad y salubridad". De la misma manera, el club apunta, de manera tajante, que "no existe motivo para que el próximo encuentro frente al Real Racing Club de Santander no se celebre en el Estadio de Vallecas". Queda por ver la decisión y comunicado final de LaLiga EA Sports en este aspecto.

El Rayo vuelve a alzar la voz ante la polémica con Vallecas

El Rayo Vallecano "informa de que, durante el día de hoy, se ha llevado a cabo una visita técnica al Estadio de Vallecas por parte de personal de la Comunidad de Madrid, responsable del informe de auditoría creado el 12 de diciembre de 2025 (firmado el 14 de julio de 2026), así como por el técnico firmante de dicho informe, que sirvió de fundamento principal para la adopción de la medida cautelar de suspensión de la concesión".

El club afirma que "ha puesto a disposición de los técnicos asistentes todo su personal especializado, así como los responsables del mantenimiento de las distintas instalaciones del Estadio. Tanto el técnico auditor como el resto del personal técnico asistente han comunicado a los representantes del Club que el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las medidas y condiciones exigibles en materia de seguridad y salubridad".

El Rayo lo tiene claro con la situación con Vallecas en estos momentos

Por ello, el Rayo Vallecano sigue siendo tajante: "La conclusión es clara: el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las condiciones exigibles de seguridad y salubridad. Mediante la puesta a disposición pública de esta documentación, el Rayo Vallecano pretende que cesen los juicios de valor carentes de respaldo técnico y que prevalezcan los datos objetivos, los informes especializados y la necesaria coherencia institucional".

El Rayo "considera imprescindible dejar a un lado cualquier confrontación pública o mediática y centrar todos los esfuerzos en permitir que el Rayo Vallecano dispute su próximo partido frente al Real Racing Club de Santander en el Estadio de Vallecas. En este momento no existe ningún motivo técnico u objetivo relacionado con la seguridad o la salubridad del recinto que justifique el mantenimiento de la suspensión cautelar".

El Rayo Vallecano avisa: "La responsabilidad corresponderá a la Comunidad de Madrid"

Desde el club, sobre el que ha hablado el Racing, no han dudado en lanzar un aviso a la Comunidad de Madrid: "De no producirse el levantamiento inmediato de dicha medida, la responsabilidad por los graves perjuicios que se están causando al Club y a toda su masa social, tanto en el ámbito deportivo como en el económico, empresarial e institucional, corresponderá a la Comunidad de Madrid".

En este sentido, el club añade que "impedir que el Rayo Vallecano dispute sus encuentros en su Estadio puede comprometer gravemente su rendimiento deportivo e incluso contribuir a generar consecuencias irreparables, como un eventual descenso deportivo de categoría. Ello ocasionaría un perjuicio de extraordinaria magnitud para una institución centenaria, para sus aficionados y para el conjunto de la región de Madrid.

Por último, el Rayo, que recibió un comunicado de la Comunidad de Madrid, concluye así: "El Rayo Vallecano reitera que no existe motivo alguno para que el próximo encuentro frente al Real Racing Club de Santander no se celebre en el Estadio de Vallecas y apela a la responsabilidad, a la coherencia y a la lealtad institucional de la Comunidad de Madrid para que adopte, con carácter inmediato, las decisiones necesarias que permitan su celebración".