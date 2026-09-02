Raúl de Tomás resucita a última hora en el Rayo

El Rayo Vallecano ha tomado una decisión inesperada con Raúl de Tomás. El delantero, que parecía destinado a salir y llevaba meses alejado de la competición, finalmente ha sido inscrito y tendrá una nueva oportunidad para recuperar su mejor versión en Vallecas

El mercado ya ha echado el cierre y, con él, también se ha resuelto una de las incógnitas que acompañaban al Rayo Vallecano desde el inicio del verano. Raúl de Tomás seguirá en Vallecas. El delantero, que parecía destinado a salir después de no entrar inicialmente en los planes de Beñat San José, ha terminado siendo inscrito con ficha del primer equipo.

La decisión supone un giro inesperado para un futbolista cuyo futuro parecía lejos del conjunto franjirrojo. El Rayo buscó durante semanas una solución para su situación, pero la falta de ofertas terminó cambiando el escenario. Ahora, De Tomás tiene por delante una oportunidad que hace apenas unas semanas parecía prácticamente descartada: volver a ganarse un sitio en el equipo y recuperar el protagonismo que perdió hace tiempo. El delantero mantiene contrato con el Rayo hasta 2027 y regresa a la dinámica del club después de una temporada especialmente complicada. Su última experiencia fue en Catar, donde defendió la camiseta del Al Wakrah en calidad de cedido.

De entrenarse solo a volver a tener ficha

El escenario durante la pretemporada tampoco invitaba al optimismo. De Tomás trabajó al margen del grupo y se ejercitó en solitario mientras el club intentaba encontrar una salida para el futbolista. De hecho, a mediados de agosto el propio Beñat San José reconocía que el club y el jugador estaban buscando una solución, mientras el delantero todavía no tenía ficha en LaLiga. La falta de una operación que convenciera a todas las partes ha acabado provocando un cambio de planes. El Rayo ha decidido finalmente inscribirle y mantenerle dentro de la plantilla, convirtiendo su continuidad en una especie de última oportunidad.

La historia resulta especialmente llamativa por lo que se esperaba de él cuando regresó al Rayo en 2022. El club apostó fuerte por su vuelta y pagó al Espanyol una cantidad cercana a los diez millones de euros, convirtiéndole entonces en el fichaje más caro de la historia de la entidad. Pero su segunda etapa en Vallecas nunca alcanzó el nivel de la primera. En la temporada 2022-23 disputó 19 partidos y marcó cuatro goles. Un año después participó en 28 encuentros y únicamente consiguió dos tantos. En la 2024-25, con Íñigo Pérez en el banquillo, su presencia se redujo todavía más: solo tres partidos, además de permanecer dos meses y medio de baja por una enfermedad común comunicada por el club. En total, 50 partidos y seis goles en tres temporadas, unas cifras muy alejadas de las que había firmado durante su primera etapa como franjirrojo.

El delantero que Vallecas sí recuerda

Entre 2017 y 2019, el atacante se convirtió en uno de los grandes referentes ofensivos del Rayo. En 66 partidos marcó 38 goles, dejando una huella que todavía permanece en la memoria de la afición. Ese es precisamente el jugador que el Rayo espera recuperar ahora.

La inscripción no garantiza que De Tomás vaya a convertirse automáticamente en una pieza importante para San José. Después de tantos meses sin competir, tendrá que recuperar ritmo, confianza y, sobre todo, convencer al técnico de que puede aportar algo diferente a la delantera. Pero la puerta, que durante buena parte del verano parecía cerrada, vuelve a estar abierta.