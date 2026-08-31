Barcelona 5-2 Rayo Vallecano: Lamine vuelve a sonreír en otro 'manotazo' del líder

El conjunto azulgrana mantiene el pleno de victorias y es primero tras superar a un valiente conjunto madrileño en un encuentro de enorme ritmo, con Raphinha y el '10' como grandes protagonistas y Camello como inspirada amenaza

El FC Barcelona sigue sin encontrar un rival que consiga frenar su marcha. El conjunto de Hansi Flick encadenó ante el Rayo Vallecano su tercera victoria consecutiva en LaLiga y volvió a ofrecer en el Spotify Camp Nou una exhibición ofensiva por momentos descomunal.

Cinco goles, un vendaval de ocasiones y otra demostración de pegada para mantener el pulso por el liderato.

Eso sí, el Rayo fue capaz de levantarse dos veces de la lona y llegó a inquietar a un Barça que durante algunos minutos perdió el control. Pero cuando más apretaban los de Vallecas aparecieron de nuevo los grandes argumentos culés: velocidad, talento individual y una pegada inigualable.

Un vendaval azulgrana que no encontró premio

Flick volvió a introducir cambios en su alineación, con Koundé en el lateral derecho y Dani Olmo disfrutando de su primera titularidad del curso. El Barça salió dispuesto a imponer su ley desde el primer minuto, moviendo el balón con una velocidad endiablada y encontrando continuamente espacios por las bandas.

Pedri dirigía la orquesta y Lamine Yamal y Gordon abrían el campo. El Rayo apenas podía salir de su área, sometido por una sucesión de ataques interminable.

Pero el fútbol tiene sus cosas. En una de las primeras aproximaciones visitantes, Álvaro García encontró espacio a la espalda de Koundé, llegó hasta la línea de fondo y puso un balón atrás que Sergio Camello convirtió en el 0-1 en el minuto 12.

Sin embargo, el golpe no hizo tambalear al Barça. Ni siquiera lo hizo dudar. Más bien lo espoleó.

Raphinha, pichichi y líder de la remontada

El empate llegó en el minuto 19 y volvió a llevar la firma de Raphinha. El brasileño recibió de Pedri, se internó en el área, dejó atrás a Pathé Ciss con un regate de enorme calidad cambiándose el balón de pie, a un toque, clic clac, y cruzó el disparo con suficiencia lejos del alcance de Cárdenas.

Un minuto después llegó la locura. Un rechace cayó en los pies de Lamine Yamal y el joven talento azulgrana soltó un zurdazo que se coló por la escuadra. Golazo y primer tanto liguero del curso para una estrella que necesitaba volver a sonreír.

El Barça no levantó el pie. Bernal probó fortuna desde lejos y Gordon también tuvo el tercero en sus botas, pero Cárdenas evitó que el marcador se ampliara antes del descanso. Incluso Koundé llegó a marcar en el añadido, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego del francés.

El Rayo se resiste a caer

El tercer tanto azulgrana sí llegó nada más comenzar la segunda mitad. Gordon recibió un pase vertical de Dani Olmo, ganó la línea de fondo y puso un centro que Lejeune, en su intento de despeje, terminó enviando a su propia portería.

Parecía la sentencia, pero el Rayo se negó a rendirse y casi pudo entrar en el partido. Un córner concedido tras una acción desafortunada acabó con Camello imponiéndose por alto y cabeceando el 3-2 en el minuto 59.

De repente, el partido adquirió una nueva dimensión. El Barça había dominado y apabullado durante buena parte del encuentro, pero algunos desajustes defensivos devolvieron la esperanza al conjunto madrileño. Camello volvió a rozar el empate en dos acciones consecutivas, aunque esta vez Joan García apareció para salvar a los suyos.

Raphinha vuelve a aparecer

Cuando más necesitaba el Barcelona recuperar el mando, apareció Gordon, ídolo inesperado de la hinchada local. El extremo inglés, conectadísimo con la grada, protagonizó otra acción de enorme nivel y asistió de tacón a Raphinha.

El brasileño se plantó solo ante Cárdenas y no perdonó. El 4-2, en el minuto 71, acabó con buena parte de las esperanzas visitantes y permitió al Barça respirar.

Raphinha, además, se colocó como pichichi en solitario de LaLiga con cinco goles. Una cifra que resume el espectacular momento que atraviesa el brasileño.

El Rayo siguió buscando el milagro, pero el partido ya pertenecía al Barça. Y todavía quedaba la última pincelada. En el minuto 90, una dejada de Hamza permitió a Lamine Yamal encontrar el hueco con un 'pase a la red' muy al estilo Messi para cerrar la goleada con su segundo tanto de la noche.

El Barça vuelve a lanzar su candidatura al título con tres triunfos en tres jornadas. Un nuevo golpe sobre la mesa del líder.

Ficha técnica

FC Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Xavi Espart; Pedri (Cancelo, 77'), Marc Bernal (Rodri, 64'), Dani Olmo (Fermín, 64'); Lamine Yamal, Raphinha (Hamza, 85') y Gordon (Adeyemi, 77').

Rayo Vallecano: Cárdenas; Baliu, Lejeune, Pathé Ciss, Jozhua Vertrouwd (Pedrosa, 33'); Bouaré (Pedro Díaz, 58'), Óscar Valentín, Unai López (Nteka, 74'); De Frutos (Fran Pérez, 58'), Camello (Alemao, 74') y Álvaro García.

Goles: 0-1, Camello (12'); 1-1, Raphinha (19'); 2-1, Lamine Yamal (21'); 3-1, Lejeune, en propia puerta (52'); 3-2, Camello (59'); 4-2, Raphinha (71'); 5-2, Lamine Yamal (90').

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a Pedrosa.

Estadio: Spotify Camp Nou. 54.000 espectadores.