Osasuna 1-0 Getafe: Budimir es el camino para tumbar al Getafe

Osasuna se impuso al Getafe (1-0) en El Sadar gracias a un tanto de Budimir desde el punto de penalti. El delantero croata provocó y transformó la pena máxima para decidir un duelo igualado y permitir a los rojillos sumar siete puntos de nueve posibles

Osasuna se llevó los tres puntos ante el Getafe en El Sadar (1-0) en el penúltimo encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Un partido cerrado, intenso y con pocas concesiones en las áreas que terminó decidiendo Ante Budimir desde el punto de penalti.

El delantero croata volvió a demostrar que es uno de los grandes argumentos ofensivos del conjunto rojillo. Fue protagonista de principio a fin en la acción que terminó decantando la balanza: provocó la pena máxima y después se encargó de transformarla. Una jugada que resume a la perfección su importancia para el equipo navarro.

Mucha batalla y poco espacio

El duelo arrancó marcado por igualdad. Osasuna y Getafe plantearon un partido incómodo para el rival, con constantes disputas en el centro del campo y poco margen para que los atacantes pudieran encontrar espacios.

Los dos equipos trataron de imponer su plan desde el orden y la intensidad, pero las ocasiones claras brillaron por su ausencia durante buena parte del primer tiempo. El conjunto de Luis Miguel Ramis buscaba progresar con paciencia, mientras que los hombres de José Bordalás intentaban llevar el encuentro a un terreno más físico.

Todo apuntaba a que ambos equipos llegarían al descanso con el marcador intacto, pero una acción a balón parado cambió el guion.

En el lanzamiento de un córner, Djené sujetó a Budimir cuando el delantero trataba de desmarcarse hacia el primer palo. El árbitro, Jon Ander González Esteban, no señaló inicialmente la infracción, pero el VAR le avisó de la acción y, tras revisar las imágenes, terminó decretando penalti.

Budimir asumió la responsabilidad. El croata engañó a David Soria y colocó el 1-0 en el marcador justo antes del descanso. El guardameta del Getafe llegaba además con un registro impecable en los lanzamientos desde los once metros: había detenido tres de los cuatro penaltis que había recibido y el otro había terminado fuera.

El Getafe busca el empate, pero sin premio

Tras el paso por los vestuarios, el equipo de Bordalás dio un paso adelante. El Getafe aumentó la presencia en campo contrario y comenzó a encontrar más situaciones cerca del área de Sergio Herrera. La recompensa pareció llegar en el minuto 53. Enes Ünal recibió un pase atrás de Andrés García y mandó el balón al fondo de la portería. La celebración, sin embargo, duró poco. El delantero turco se encontraba en posición de fuera de juego y el tanto fue invalidado.

Una lástima para el atacante, que habría alcanzado una cifra especialmente llamativa: cuatro goles en cuatro partidos desde su regreso al conjunto azulón. A partir de ahí, el Getafe siguió buscando una grieta en el entramado defensivo navarro. Bordalás movió piezas y su equipo lo intentó hasta el último instante, pero Osasuna supo administrar su ventaja y cerró cualquier vía hacia el empate.

Los rojillos resistieron las acometidas visitantes y terminaron celebrando una victoria que les permite sumar siete puntos de nueve posibles en este inicio de campeonato. El Getafe, por su parte, se queda con tres puntos y la sensación de haber pagado demasiado caro un partido en el que volvió a faltarle claridad en los metros finales.

En El Sadar, el nombre propio volvió a ser el de siempre. Budimir se lo guisó y Budimir se lo comió. Un penalti provocado y transformado por el delantero croata bastó para que Osasuna mantuviera su buen arranque liguero.

Ficha Técnica

Árbitro: Jon Ander González Esteban. VAR: Rubén Ávalos Barrera.

Osasuna: Sergio Herrera; Iker Muñoz, Jorge Herrando, Alejandro Catena, Abel Bretones; Jon Moncayola, Rubén García, Aimar Oroz, Moi Gómez; Andrés García y Ante Budimir.

Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Djené, Zaid Romero, Johan Mojica; Francho Serrano, Nemanja Gudelj, Ramón Terrats, Martín Satriano; Enes Ünal y Moi Gómez.