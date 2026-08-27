Ramis admite lo que provocó la expulsión del Celta de Vigo frente a Osasuna

El técnico del cuadro rojillo se mostró satisfecho por el trabajo de sus jugadores para sacar su primer partido fuera de casa. "El equipo está absorbiendo"

Osasuna se presentó este jueves en Balaídos en busca de su primer triunfo de esta Liga y el primero de Ramis como entrenador de Primera. El encuentro, que estaba aplazado por un problema en el césped de los gallegos, se decidió con la expulsión de Marcos Alonso en el arranque del segundo tiempo cuando el electrónico reflejaba una victoria por la mínima para el Celta. Los rojillos remontaron y tras el partido, Ramis no escondió la felicidad de la victoria y no dudó en elogiar el cambio de mentalidad de su equipo y admitir lo trascendental que fue la expulsión para llevarse el encuentro.

La expulsión del Celta de Vigo le da la vida a Osasuna

Ramis analizó el encuentro ante el Celta de Vigo valorando el paso adelante de su equipo, especialmente en el segundo tiempo y reconociendo la importancia de la expulsión de los gallegos: "En cuanto al juego para nosotros no. En cuanto obviamente a la tendencia del partido sí. La primera parte estaba bastante equilibrada es verdad que quizás con un poquito más de dominio de ellos en campo rival. Nosotros estábamos defendiendo bien".

Comentó Ramis también comentó que en el segundo tiempo salieron convencidos de que podían llevarse el encuentro manteniendo el rigor defensivo y mejorando en las decisiones después de recuperar el balón: "No nos ha generado salvo el gol, un error que hemos cometido en ninguna ocasión. Y la segunda parte estábamos convencidos que manteniéndonos con ese rigor y siendo un poquito mejor esa recuperación de balón, íbamos a llevarnos el partido. Nos ha ayudado, evidentemente, a que quedarse que se quedara medio en inferioridad, nos ha dado, bueno, mucho aire y mucha más tranquilidad a la hora de circular, tener el partido, manejarlo, porque, vale, el gol de Kike llega muy pronto".

El cambio de sistema de Osasuna ante el Celta de Vigo

Ramis salió este jueves con tres centrales ante el Celta de Vigo y el técnico apuntó que se debía a que los gallegos llegaban con cinco en la última línea de ataque y eso les condicionó su sistema: "Los equipos cuando los rivales te dominan como lo hace en Celta habitualmente, te llevan cinco jugadores a última línea, es normal que te dominen y te circulen de lado a lado, porque al final defiendes con un delantero. Si hubiéramos defendido con dos, seguramente hubiéramos dejado mucho más espacio fuera y nos hubieran creado muchos más problemas. La idea era llegar afuera, llegar a esas situaciones de fuera con más presencia con esa línea de cinco, con los dos carrileros, y más teniendo en cuenta que también Argi y Abel habían jugado el otro día y teníamos pocas opciones ahí. Entonces queríamos también tener dos centrales exteriores que les ayudaran en las coberturas, que las distancias de basculación fueran inferiores y luego defender con una línea de centrocampistas de cuatro".

El preparador de Osasuna insistió en el buen hacer de sus jugadores a nivel defensivo: "Pero hemos estado bien, insisto, defensivamente no nos han generado ningún problema. Lo único que teníamos en la primera parte es que tras recuperar no éramos capaces de hacer daño, pero bueno, creo que hemos mejorado en la segunda parte, hemos salido mejor, la expulsión de ellos pues obviamente nos ha ayudado a tener esa superioridad y enseguida hemos cambiado otra vez el sistema, pero bueno, estoy contento porque lo han trabajado muy bien y el partido se ha acercado a lo que habíamos trabajado, a lo que habíamos pensado, a lo que habíamos visto en el plan de partido".

Ramis, satisfecho con el uno de cuatro de Osasuna

Por último, Ramis fue preguntado por la sensación tras cosechar cuatro puntos de seis posibles en estas dos primeras jornadas. El técnico lo reconoció, elogió al grupo y además hablo de cómo el equipo ha superado un bloqueo que venía de la temporada pasada: "Desde luego, y en una semana tan intensa, sin ninguna duda. Bueno, estoy muy contento porque el equipo está absorbiendo la idea muy rápido, muy rápido, y es un equipo que quiere y un grupo que quiere, unos chavales extraordinarios, con una mezcla de gente veterana y gente joven que trabaja estupendo, con mucha humildad, tenemos los pies en el suelo. Es una victoria muy importante. Recordemos que normalmente ganar fuera de casa en Primera División es muy, muy, muy complicado y la primera que hemos tenido la hemos aprovechado. Bueno, hemos hablado que los puntos hoy eran muy importantes, ¿no? porque nos queríamos irnos con tres puntos para sumar cuatro. Pero también era muy importante, muy, muy importante, que nos quitáramos un poquito ese bloqueo que a lo mejor arrastrábamos de ese estrés de la temporada pasada. Entonces esa sensación de poderío, de poder ganar un partido, de no verlo imposible, teníamos que conseguirlo ya desde el primer día. Y creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, nos llevamos los tres puntos como premio, que es muy importante, pero yo le doy mucho valor a que hoy el partido se ha puesto de cara y se han soltado, se han atrevido, bueno, han dado un paso adelante y esto fuera de casa con un rival de esta entidad pues es importante darlo".