Luis Miguel Ramis, técnico de Osasuna, anuncia cambios contra el Celta de Vigo

El entrenador de Osasuna cargó contra el calendario antes de visitar Balaídos: "En 48 horas no puedes hacer nada" y "no puede haber tanta diferencia en el descanso". Además, apuntó que pueden "generarle dificultades al Celta y a eso vamos a ir"

Luis Miguel Ramis ha hablado en la previa del encuentro contra el Celta de Vigo. El técnico de Osasuna ha sido tajante en diferentes temas, especialmente al relacionado con el descanso que ha tenido el equipo, que viene de jugar el pasado lunes frente al Levante y se medirá mañana jueves a los de Claudio Giráldez: "En 48 horas no puedes hacer nada y menos con un nivel de exigencia tan alto"

Luis Miguel Ramis: "No puede haber tanta diferencia en el descanso entre ambos equipos"

Luis Miguel Ramis comenzó hablando del descanso que tienen Celta de Vigo y Osasuna: "No debería de ser así. No puede haber tanta diferencia en el descanso entre ambos equipos. Se podía haber solucionado. Entiendo que ojalá una de esas nos toque a nosotros. En 48 horas no puedes hacer nada y menos con un nivel de exigencia tan alto. El Celta tiene dos días de descanso más y una idea ya establecida".

El técnico de Osasuna confirmó rotaciones para la visita al Celta de Vigo en Balaídos: "Va a haber cambios. Primero nos centramos en el rendimiento, pero también de frescura y en este contexto exige más cambios. Confío en la plantilla. Para lo que podíamos tener, hemos preparado bastante bien el partido".

Luis Miguel Ramis confirma las bajas para medirse al Celta de Vigo

Por otro lado, Luis Miguel Ramis confirmó las bajas en Osasuna: "Las sensaciones se suelen acercar a lo que pasa. Las únicas bajas son las del otro día, Rosier y Rockson. Gestionamos bien situaciones en campo rival. Generamos centros, que es lo que buscamos. Pero también nos equivocamos en algunas situaciones de presión. En nuestra zona de protección hicimos muchas cosas bien, cerramos".

El entrenador de Osasuna espera tener "la suficiente soltura para tener la mentalidad que necesitamos, en cualquier situación. El otro día en casa hubo momentos muy buenos pero también algo encogidos. Los números físicos son buenos, pero tienen que bailar con más soltura. Vamos a perseguirlo y seguro que va a haber un cambio en los jugadores".

Luis Miguel Ramis: "Podemos generarle dificultades y a eso vamos a ir"

Luis Miguel Ramis destacó detalles que le penalizó a Osasuna frente al Levante: "Abusamos demasiado de balones largos. Podíamos haber reestructurado más, aunque a veces lo hicimos bien. Esa mezcla es donde tenemos que encontrar las dudas del rival".

Por otra parte, Luis Miguel Ramis ha valorado el proyecto del Celta de Vigo con Claudio Giráldez al frente: "Cada encuentro es diferente. Ellos están muy asentados porque llevan años con el entrenador. Tienen claro muchas ideas pero creemos que podemos generarles dificultades y a eso vamos a ir".

Luis Miguel Ramis y la implicación de Aimar: "Tuvo calambres pero hizo números tremendos"

Luis Miguel Ramis habló del estado fíciso de Aimar Oroz y el partido que firmó ante el Levante: "Tuvo calambres pero hizo unos números físicos tremendos en la primera parte, como nunca había hecho. Poco a poco va ganando cosas".El técnico de Osasuna, que viene de empatar ante el Levante, habló del estado del césped de Balaídos: "Espero que esté bien. Parece que está bien según vi en el partido del filial", además de reafirmar que "va a haber cambios tanto mañana como el lunes, pero esto es un equipo, no importa quién juegue, todos sumamos". Cabe recordar que el equipo de Luis Miguel Ramis jugará dos partidos en tan solo cuatro días.

Por último, Luis Miguel Ramis, que cargó contra LaLiga, destacó el papel de los laterales de Osasuna: "Todos los jugadores tienen su responsabilidad. En nuestro juego los laterales son importantes. Tendremos soluciones para cuando alguno note la carga".