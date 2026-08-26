Claudio Giráldez 'se moja' con la posible venta de Javi Rueda: "Ojalá se acabe el mercado con él aquí"

El técnico del Celta de Vigo afronta la visita de Osasuna valorando el fichaje de Driouech: "Estamos contentos, veremos si puede llegar al domingo" y reforzó su idea de club al recordar que "tenemos jugadores que han hecho verdaderos esfuerzos en lo económico"

El Celta de Vigo recibe mañana jueves a Osasuna en Balaídos. El conjunto de Claudio Giráldez afronta una nueva jornada en LaLiga tras el empate en Mestalla del pasado sábado. Por ello, el técnico, como viene siendo habitual, ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para hablar de temas como el reciente fichaje de Couhaib Driouech y sus opciones de estar en el choque del domingo ante el Athletic Club.

Claudio Giráldez, sobre el fichaje de Driouech: "Estamos contentos"

Claudio Giráldez comentó sus sensaciones con la llegada de Driouech: "Veremos si puede llegar para el partido del domingo. No ha sido ni capaz de completar la sesión, por el viaje y todo esto. Estamos contentos por su llegada. Ha dejado muy buenas sensaciones en lo que le hemos visto hoy, en lo personal y en lo futbolístico. Nos da variabilidad en ambos lados".

El entrenador del Celta de Vigo detalló las características con el nuevo fichaje: "También es capaz de jugar por dentro y correr. Incluso puede defender hacia atrás en el carril. Es un jugador vertical, de uno para uno, y no lo vincularía solo a la banda izquierda. No me consta que no haya pasado el reconocimiento médico en el Rangers. Físicamente está bien".

Claudio Giráldez: "Tenemos un vestuario que muchas veces renuncia a cosas por estar aquí"

Giráldez valoró la política del Celta en el mercado: "En ese apartado es donde está nuestra evolución para poder llegar a dar un pasito más como club y equipo, en ser capaces de cada vez cuidar a nuestros canteranos y jugadores jóvenes de la mejor manera posible. Sabemos que no podemos competir contra los gigantes a nivel económico, pero creo que hay otras cosas".

Por ello, el técnico del Celta comentó que "tenemos un vestuario que muchas veces renuncia a esas cosas para poder estar aquí. Es un aval muy fuerte que tenemos que aprovechar. Para eso muchas veces hay que hacerse fuertes y aguantar, convencer a los jugadores para que digan que no a ofertas mucho más poderosas de las que puedan tener aquí. Tenemos jugadores que han hecho verdaderos esfuerzos en lo económico".

Claudio Giráldez y el partido de Osasuna: "Es un equipo muy poderoso"

Claudio Giráldez aprovechó para hablar de Denis Suárez, que cuenta con contrato hasta 2027 en el Alavés: "Respeto al club en el que está y tiene contrato. Evidentemente, tiene muchas características para poder jugar con nosotros. Es una opción que nos podría llegar a interesar, pero no tenemos ahora mismo a nadie que esté en el disparadero para poder entrar".

Por otro lado, el técnico del Celta de Vigo ofreció su valoración sobre Osasuna: "Necesitamos que todo el mundo esté focalizados en sumar los primeros 3 puntos en nuestra casa contra un rival que la temporada pasada nos ganó aquí en los minutos finales. Siempre es complejo jugar contra Osasuna, es un equipo muy poderosos en muchas facetas del juego que son muy difíciles de contrarrestar".

Claudio Giráldez, sobre Javi Rueda: "Confío en que no lo vamos a vender"

Claudio Giráldez, que cuenta con Driouech, dejó clara su idea con Javi Rueda: "Es un jugador importante para nosotros, lo queremos aquí y confío en que no lo vamos a vender. Entra en la convocatoria y es uno más para el partido de mañana. Ojalá se acabe el mercado con él aquí. Todos sabéis que hay intereses, pero nada más. Él quiere estar aquí o esa es la sensación que me transmite. No me planteo un escenario sin Rueda".

El técnico gallego, que salió satisfecho de Mestalla, fue claro con la decisión: "El club no es mío, yo no tengo la decisión final sobre las cosas. Si se llegase a tomar esa decisión, evidentemente no la comparto. Por las cifras de las que se habla, sería una mala venta. Es mi opinión y por eso confío en que no se dé. La presidenta, la dirección deportiva y yo siempre nos acabamos entendiendo".