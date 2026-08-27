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Celta - Osasuna: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Balaídos acoge el aplazado de la primera jornada con un Celta que aún no ha ganado y un Osasuna que llega de sumar su primer punto ante el Levante

Celta - Osasuna: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga EA Sports

Celta - Osasuna: alineaciones, horario y dónde verIMAGO

Pablo RivasPablo Rivas 3 min lecturaSin comentarios

Celta de Vigo y Osasuna protagonizan el jueves 27 de agosto un enfrentamiento en Balaídos, en partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports.

Los de Claudio Giráldez y los de Luis Miguel Ramis afrontan así este partido aplazado de la primera jornada.

Osasuna llega a Balaídos tras sumar su primer punto en el 0-0 ante el Levante, un partido en el que, según la propia agencia, mereció más. Su técnico, Luis Miguel Ramis, no se escondió tras el estreno: "Nos falta mucho con balón". En el vestuario rojillo, Iker Muñoz se marchó "contento con el esfuerzo del equipo" y Ryan ve "muchas cosas positivas para seguir mejorando".

Celta y Osasuna llegan igualados

El Celta ocupa el duodécimo puesto y Osasuna, el undécimo, ambos con un punto.

Así llegan Celta y Osasuna

Los dos equipos han arrancado el campeonato con empate: el Celta empató en el campo del Valencia (0-0) y Osasuna hizo lo propio ante el Levante (0-0).

El encuentro se jugará en Balaídos el jueves 27 de agosto y dará comienzo a las 20.30 horas.

¿Dónde ver por TV el Celta - Osasuna de LaLiga EA Sports?

El encuentro entre Celta y Osasuna se podrá seguir por televisión a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en Movistar Plus+, en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Alineaciones probables de Celta y Osasuna

Celta de Vigo: Rasu; Javi Rueda, Javi Rodríguez, Starflet, Marcos Alonso, Javi Galán; Febas, Román; Hugo González, Swedberg, Jutglà.

CA Osasuna: Herrera; Arguibida, Herrando, Catena, Abel Betrones; Rubén García, Lucas Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Ante Budimir, Raúl García.

Este partido se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del Celta - Osasuna, y también en sus redes sociales se dará cuenta de todo lo que suceda en Balaídos.

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