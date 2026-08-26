Real Madrid 4-1 Real Sociedad: Mbappé se luce en la vuelta de Mourinho al Bernabéu

Los de Mourinho se adelantaron en el primer tiempo con el gol de Mbappé a pase de Fede Valverde. Empató Sucic antes del descanso. En la reanudación, dos goles más del galo (min. 59 y 80) acompañaron al de Vinicius en el 68. Jude se marchó bajo una gran ovación

Real Madrid y Real Sociedad se vieron las caras este miércoles en el duelo atrasado de la primera jornada de LaLiga EA Sports. En la vuelta de Mourinho, esta vez como entrenador local, al Santiago Bernabéu después de hacerlo por última vez el pasado mes de abril. Mourinho, que ya se estrenó con victoria ante el Espanyol, quería repetir triunfo y para ello contó con los mismos once protagonistas. Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras, Bernardo Silva, Fede Valverde, Bellingham, Vinicius, Güler y Mbappé.

En el caso de la Real Sociedad, después de perder ante el Real Betis en La Cartuja. Pellegrino Matarazzo incluyó a Oyarzabal en el once titular, después de ser suplente ante los verdiblancos. Álex Remiro, Jon Martín, Beitia, Jon Aramburu, Sergio Gómez, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Luka Sucic, Ochieng, Take Kubo y Mikel Oyarzabal.

Con un bonito homenaje a Cucurella por el Mundial y con Oyarzabal esperando el suyo en Anoeta (Cucurella le invitó a recibir la ovación de la grada), se empezó a calentar un encuentro que contó con un gran ambiente en el Santiago Bernabéu.

Courtois y Remiro, protagonistas para evitar el gol

El encuentro empezó sin un dueño claro pero en las dos primeras ocasiones claras que hubo, los protagonistas fueron los cancerberos. En primer lugar, Courtois evitó con una parada con los pies el tanto de Oyarzabal en el minuto 11. El delantero de la Selección no disparó con demasiada fuerza y se lo puso demasiado sencillo al guardameta belga.

Imitó Álex Remiro a Courtois en el 21 cuando después de una pérdida en la frontal del área de Sucic ante Fede Valverde, el uruguayo se la dio a Vinicius para que con su pierna derecha, buscase el palo largo de Remiro. El cancerbero formado en la cantera del Athletic sacó un pie salvador para evitar el primero en el Bernabeú.

Fede Valverde acalla los pitos en el Bernabéu

Al Santiago Bernabéu no le estaba gustando lo que estaba viendo y menos aún tras un disparo de Sergio Gómez a media volea que a punto estuvo de sorprender a Courtois. Ahí puso Mourinho a calentar a algunos jugadores en la banda como Cucurella y con la ausencia de Diomande.

Después de esos leves pitos, el Real Madrid se animó gracias al capitán Fede Valverde. El uruguayo saltó de su posición retrasada y tras superar a dos rivales, puso un pase por dentro que Mbappé, con un solo toque, le sirvió para quedarse en posición franca para superar a Remiro en el 40.

Sucic aprovecha la 'siesta' de la defensa merengue

La Real Sociedad no lo había pasado excesivamente mal hasta el gol de Mbappé y parecía que un empate podía ser el resultado más justo al descanso. En un duelo ganado de Ochieng ante Konaté (el zaguero se mostró excesivamente pasivo a la hora de cortar) en la frontal del área, el delantero golpeó y el rechace se fue a la derecha. Desde atrás llegó Sucic que aprovechó la pasividad defensiva de los de Mourinho para mandarla al fondo de las mallas en el 44 y poner el empate en el electrónico antes del descanso.

Cucurella sale en el descanso por Carreras

La amarilla vista por Carreras en el primer tiempo terminó con el canterano en el banquillo a la vuelta de vestuarios. En su lugar entró un Cucurella que se llevó una nueva ovación de la grada.

Los blancos arrancaron el segundo tiempo con una velocidad más y a punto estuvieron de aprovecharlo con una acción en la que Güler encontró a Mbappé y el francés obligó nuevamente a lucirse a Remiro. La Real Sociedad era incapaz de parar a un Mbappé que, tras un excelso Mundial, parecía seguir encontrándose en un gran estado de forma.

La conexión Mbappé - Bellingham le da el segundo al Real Madrid

Con Oyarzabal por Oskarsson y Zubeldia por Aramburu, la Real Sociedad trató de darle frescura a su banda derecha y al ataque. Pero no le dio tiempo a los donostiarras a hacer demasiadas probaturas ya que en el 59, apenas dos minutos después de los cambios, una gran pared en la frontal del área entre Mbappé y Bellingham, terminó con el disparo del galo desde dentro del área. Remiro esta vez no pudo hacer nada por evitar el segundo en el Bernabéu.

Bellingham lucha y le da el tercero a Vinicius

Corría el minuto 68 cuando Bellingham, en el interior del área, recortaba hasta en dos ocasiones para buscar un espacio para golpear. El inglés no tuvo suerte, perdió el balón pero siguió luchando para recuperar y dentro del área pequeña, ponerle el pase de la muerte a Vinicius para que a placer, hiciese el tercero.

El gol se lo llevó el brasileño, pero todo el mérito de un Bellingham que estaba cuajando un gran encuentro con su segunda asistencia. Además, Bellingham también estuvo sumamente implicado en tareas defensivas y se llevó una merecida ovación cuando fue sustituido en el 78 por Camavinga.

Vinicius termina convenciendo al Santiago Bernabéu

Vinicius estuvo prácticamente todo el partido intentándolo pero el Bernabéu, que le perdona pocas, le pitó levemente incluso después de hacer el tercero a pase de Bellingham.

No fue hasta el 81, con una gran asistencia sobre Mbappé (que firmó el hat trick) cuando el templo blanco se entregó al brasileño. Después Mourinho le 'regaló' un cambio y de paso dejó su sitio a Diomande que debutó en casa. A la fiesta estuvo a punto de sumarse Brahim, que tras coger un rechace de Remiro a disparo de Espí, vio como el VAR decretaba que partía en fuera de juego.

El Real Madrid sumó su segundo triunfo consecutivo en un partido en el que fue de menos a más y que confirmó que tanto Mbappé como Bellingham siguen en un gran estado de forma después del Mundial. Mourinho por su parte, 13 años después de su último partido en el Bernabéu como entrenador, volvió y lo hizo a lo grande.

Ficha técnica:

4 - Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras (Cucurella, m.46): Valverde, Bernardo Silva (Carlos Espí, m. 86); Arda Güler (Brahim Díaz, m.78), Bellingham (Camavinga, m.78), Vinícius (Diomande, m. 84); y Mbappé.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu (Zubeldia, m.57), Jon Martín, Luken Beitia, Sergio Gómez; Turrientes, Yangel (Carlos Soler, m.66), Sucic; Ochieng (Barrenetxea, m.66), Oyarzabal (Orri Óskarsson, m.57) y Kubo (Guedes, m.74).

Goles: 1-0, m. 40: Mbappé. 1-1, m.44: Sucic. 2-1, m.59: Mbappé. 3-1, m.68: Vinícius. 4-1, m.80: Mbappé.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Álvaro Carreras (m.10) y a Konaté (m.73) y a Camavinga (m.93) por parte del Real Madrid y a Yangel Herrera (m.31), Aramburu (m.46+) y Luken Beitia (m.71) en la Real Sociedad.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de LaLiga EA Sports, aplazada debido a que ambos equipos tenían jugadores en la final del Mundial, disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 72.226 espectadores. Antes de que se iniciase el encuentro se homenajeó a Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal, campeones del mundo con España, y se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios del Real Madrid fallecidos en el lapso de tiempo entre la pasada temporada y la actual.