El Celta frena a última hora la salida de Javi Rueda al Nottingham Forest

El club vigués había avanzado la venta del carrilero al conjunto inglés, pero ha decidido retenerlo y prepara una mejora de contrato tras la petición de Claudio Giráldez

El Celta ha dado un giro radical al futuro de Javi Rueda cuando todo apuntaba a que el carrilero abandonaría Balaídos rumbo a la Premier League. El conjunto vigués ha decidido frenar la operación con el Nottingham Forest y retener al futbolista en su plantilla.

La decisión llega después de que Claudio Giráldez reclamara públicamente su continuidad. El técnico había convocado a Rueda para el partido contra Osasuna y había insistido en que no contemplaba un escenario sin él. Ahora, el Celta quiere dar un paso más y ofrecerle una mejora salarial.

El Celta rompe el acuerdo por Javi Rueda con el Nottingham Forest

La operación había avanzado hasta el punto de que Celta y Nottingham Forest habían alcanzado un principio de acuerdo alrededor de los 15 millones de euros. El futbolista, además, había dado su visto bueno al conjunto inglés y las conversaciones para cerrar su contrato estaban avanzadas.

Sin embargo, el escenario ha cambiado por completo durante este miércoles. El Celta ha optado finalmente por rechazar la propuesta del club de la Premier y apostar por la continuidad de uno de los jugadores más importantes para Claudio Giráldez.

La decisión supone un volantazo respecto a la situación que se conocía apenas unas horas antes. De hecho, el propio entrenador había reconocido durante su rueda de prensa que no tenía la última palabra, pero dejó clara su posición: “Si se llegase a tomar esa decisión, evidentemente no la comparto. Por las cifras de las que se habla, sería una mala venta”.

La postura del técnico ha terminado teniendo peso. Según la información adelantada por Víctor López, el Celta no solo ha decidido retener a Rueda, sino que también le ha planteado una mejora de sus condiciones económicas.

Claudio Giráldez no quería perder a Javi Rueda

Giráldez había sido especialmente contundente al valorar el futuro del malagueño. Para el entrenador, Javi Rueda es una pieza fundamental de su proyecto y su continuidad resultaba prioritaria.

“Es un jugador importante para nosotros, lo queremos aquí y confío en que no lo vamos a vender”, afirmó durante su comparecencia. El técnico también reveló que la sensación que le transmitía el futbolista era que quería continuar en Vigo: “Él quiere estar aquí o esa es la sensación que me transmite”.

La importancia de Rueda no es menor. La pasada temporada se convirtió en una de las piezas habituales del Celta y terminó consolidándose como una de las grandes apuestas del proyecto. Su capacidad para ocupar el carril derecho, incorporarse al ataque y generar profundidad le convierte en un perfil difícil de sustituir a pocos días del cierre del mercado.

Javi Rueda ya había aceptado la propuesta del Nottingham Forest

El giro del Celta adquiere todavía más relevancia porque el jugador ya había dado su aprobación al proyecto del Nottingham Forest. El conjunto inglés había acelerado en las últimas horas para incorporar al futbolista y el acuerdo entre los clubes parecía encaminado.

La operación rondaba los 15 millones de euros, una cantidad de la que el Celta no habría recibido íntegramente el importe. El Real Madrid conserva el 50 % de los derechos económicos del jugador, por lo que una venta por esa cantidad habría supuesto repartir el ingreso a partes iguales entre ambos clubes.

El aspecto económico había sido precisamente uno de los argumentos que rodeaban la posible salida. Sin embargo, el Celta ha decidido ahora colocar el rendimiento deportivo por delante de una venta que Giráldez consideraba insuficiente.

La decisión también cambia los planes del Nottingham Forest, que buscaba en Rueda un carrilero capaz de actuar en el costado derecho. El club inglés tendrá que explorar ahora otras alternativas para reforzar esa posición.

El Celta mejora el contrato de Javi Rueda

El movimiento del conjunto vigués no se limita a rechazar al Nottingham Forest. El club quiere demostrar a Rueda que su apuesta por él es firme y, por ello, le prepara una mejora salarial.

Rueda renovó su contrato con el Celta en noviembre de 2025 hasta 2029, pero el interés de otros clubes y su crecimiento deportivo han cambiado su situación en apenas unos meses. La mejora pretende adecuar sus condiciones al peso que ha adquirido dentro de la plantilla.

El futbolista, formado en la cantera del Real Madrid, llegó al Celta en 2023 y después de una cesión al Albacete regresó a Vigo para asentarse en el primer equipo. Su rendimiento durante la pasada campaña despertó el interés de varios clubes y el Nottingham Forest había sido quien más fuerte había apostado por él. Ahora, salvo un nuevo giro de última hora, su futuro pasa por Balaídos.

Giráldez gana la batalla por uno de sus intocables

La continuidad de Rueda supone también un respaldo a la estrategia deportiva defendida por Giráldez. El técnico había pedido al club que protegiera a sus jóvenes y evitara desprenderse de jugadores importantes por cantidades que considerase insuficientes.

“En ser capaces de cuidar nuestros jugadores canteranos y jóvenes está dar un paso más como club para poder seguir creciendo”, defendió el entrenador.

El Celta ha escuchado el mensaje. Lo que por la mañana parecía una venta prácticamente encaminada al Nottingham Forest ha terminado convertido en una renovación de la apuesta por Javi Rueda. El jugador quería conocer su futuro, el técnico había reclamado públicamente su continuidad y el club finalmente ha tomado partido.

El desenlace deja una imagen clara del último giro del mercado celeste: Javi Rueda estaba preparado para marcharse a la Premier, pero el Celta ha frenado la operación, ha rechazado al Nottingham Forest y ahora quiere convencer al carrilero con una mejora de contrato.