Dónde ver el FC Barcelona - Athletic Club: horario y canal de LaLiga EA Sports

El Barcelona recibe al Athletic con un pleno de cinco victorias en la serie reciente, dos de ellas por 5-0 y 4-0 en su propio campo

El FC Barcelona y el Athletic Club protagonizan el jueves 27 de agosto un enfrentamiento en el Spotify Camp Nou, en partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports.

Los de Hansi Flick y los de Edin Terzić afrontan así el estreno liguero.

El FC Barcelona ha ganado los cinco últimos enfrentamientos ante el Athletic Club. La serie incluye dos goleadas en casa, por 5-0 y 4-0, y un 0-3 a domicilio, aunque el duelo más reciente se decidió por la mínima: un 0-1 el pasado marzo.

El Barcelona llega al partido con una baja de larga duración confirmada. El club informó de que Roony Bardghji sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una lesión que se produjo en un entrenamiento y que deja al equipo sin el extremo durante buena parte del curso.

Además, Rodri, recién incorporado tras una operación de espalda, también será baja junto a Frenkie de Jong, que sufre una lesión de rodilla.

Por otro lado, Gavi será duda hasta última hora, ya que arrastra molestias en la rodilla tras una contusión durante la última jornada.

Así ha ido la pretemporada de FC Barcelona y Athletic Club

El FC Barcelona firma una victoria y un empate en sus dos últimos partidos. En el más reciente ganó en el campo del FC Basel (2-5). Por su parte, el Athletic Club firma una victoria y dos derrotas en sus tres últimos partidos. En el más reciente cayó en el campo del Atalanta (1-0).

El choque entre el FC Barcelona y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 1 del campeonato liguero, se disputará en el Spotify Camp Nou este jueves 27 de agosto, a partir de las 21.00 horas.

¿Dónde ver por TV el FC Barcelona - Athletic Club de LaLiga EA Sports?

El encuentro entre FC Barcelona y Athletic Club se podrá seguir por televisión a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN y LaLiga TV Bar.

También se puede seguir por internet en DAZN, en su web y en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

Alineaciones probables de FC Barcelona y Athletic Club

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha, Gordon.

Athletic Club: Unai Simón; Ricón, Yeray, Paredes, Laporte, Berenguer; Galarreta, Gerenabarrena, Canales; Iñaki Williams, Guruzeta.

Barcelona No Iniciado - Athletic

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del encuentro, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas, además de la actualización permanente en las redes sociales de este medio.