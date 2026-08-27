Claudio Giráldez sobre el árbitro: "Determinantes decisiones"

El técnico del Celta de Vigo no quiso entrar a valorar el penalti y la expulsión en el choque ante Osasuna que terminaron poniendo en bandeja el triunfo rojillo

El Celta de Vigo buscaba este jueves su primera victoria de la temporada después del empate en el estreno ante el Valencia. El gol de Iago Aspas a los 14 minutos parecía presagiar un encuentro cómodo y de fiesta en Balaídos. Pero la expulsión de Marcos Alonso en el arranque de la segunda mitad terminó condicionando el encuentro y a esto se le sumaron 15 minutos de desconexión celeste que sirvió a Osasuna para remontar. Después del encuentro, un Claudio Giráldez serio, analizó el choque ante los micrófonos de Movistar y a pesar de la derrota, elogió el trabajo de su equipo en la primera derrota en casa de la temporada.

Claudio Giráldez no entra a en valorar las decisiones del árbitro

Giráldez no se quiso explayar demasiado a la hora de valorar las decisiones arbitrales (expulsión y penalti a Budimir) pero si dejó claro que condicionaron el resultado final: "No, es decisión del árbitro, pero determinantes decisiones en el partido". El técnico gallego habló de control del Celta de Vigo en el primer tiempo pero sin generar demasiado peligro sobre la portería de Sergio Herrera: "El partido controladísimo hasta la expulsión, por nuestra parte. Es verdad que sin generar demasiado, pero un control absoluto del partido. Hemos tenido después de la expulsión que evidentemente creo que marca y condiciona el partido, una decisión de penalti, quince minutos malos con la expulsión y luego veinticinco minutos de un nivel muy alto, como mínimo".

El cambio de sistema de Ramis descolocó a Giráldez

Admitió Giráldez que se sorprendió con el cambio de sistema de Ramis en Osasuna ya que los rojillos salieron con un esquema más ofensivo del habitual: "Sí, sacó un equipo muy defensivo para lo que es habitual en Osasuna, para lo que es habitual en Ramis, 5-4-1, movió del sistema. Es un equipo que suele jugar en 4-2-3-1, 4-4-2, lo modifica, tenemos que aceptar que cada vez más los rivales nos quieren igualar, nos quieren jugar, de esa forma quitarnos opciones ofensivas, pero hemos tenido 2-3 combinaciones en toda la primera parte, es lo único que considero".

Giráldez también comentó la falta de verticalidad de su equipo, velocidad y además volvió a insistir sobre el condicionante de la expulsión: "Hemos tenido la oportunidad, pero no hemos acabado de ser verticales, creo que nos está faltando un poquito de cambio de velocidad, último pase y piernas para llegar al espacio, pero hemos tenido control total sobre la primera parte. Con un buen gol, con situaciones en las que nos ha faltado cómo te digo, trasladarlo a peligro, pero bueno, creo que el equipo ha estado en la primera parte en el campo, nosotros, y luego en la segunda parte, pues, en el minuto dos todo cambia".

Imagen del encuentro entre Celta de Vigo y Osasuna

El técnico del Celta de Vigo lanzó elogios al fútbol de Osasuna, especialmente cuando el rival tiene uno menos: "Ellos ahí, me parece que es el rival más complicado probablemente de la Liga para jugar con uno menos, porque son muy poderosos en el juego directo, cuando tienes que lanzar mucho más cuando estás con uno menos, muy poderosos en el juego lateral, difícil tirar al ancho, defenderlo y lo hacen muy, muy bien, muy poderosos en el balón parado ofensivo, que es lo que suele pasar cuando estás con uno menos entonces, pues bueno, es una pena porque el primer gol es muy evitable y el segundo, pues la mala suerte y hoy no ha salido nada de cara".

Por último, apeló Giráldez a la cantidad de nuevos jugadores los problemas del Celta de Vigo para ganar en casa, al igual que ocurrió el pasado curso: "Hay nueve jugadores nuevos en la plantilla, estamos en una temporada distinta, vamos a medir todo esta temporada. Perdimos y superiores en igualdad numérica, hemos incluso en inferioridad creo que hemos estado durante más tiempo mejor que el rival, hemos hecho un buen partido, ha habido situaciones que no puedes controlar, que no han salido de cara y a trabajar para seguir todo el trabajo que estamos haciendo convirtiéndolo en ocasiones, en goles y en puntos".