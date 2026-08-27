Sorteo Europa League | Horario, dónde ver por TV y rivales de Celta de Vigo y Real Sociedad

El conjunto de Claudio Giráldez y el de Pellegrino Matarazzo conocerán su suerte en un sorteo de la Europa League en el que estarán presentes grandes equipos

El sorteo de la fase de liga de la UEFA Europa League cuenta sus horas para comenzar. Celta de Vigo y Real Sociedad esperan conocer sus rivales en la competición europea, la que han alcanzado tras su clasificación en LaLiga EA Sports la pasada temporada. En cambio, los de Pellegrino Matarazzo accedieron al ganar la pasada edición de la Copa del Rey en La Cartuja, frente al Atlético de Madrid.

De esta manera, Celta de Vigo y Real Sociedad esperan unos rivales que no serán nada sencillos, teniendo en cuenta el nivel que va a tener la nueva edición de la UEFA Europa League. Por ello, la suerte también jugará a favor de los de Claudio Giráldez y Pellegrino Matarazzo, que afrontan mientras tanto sus correspondientes e inminentes compromisos de LaLiga EA Sports, ante Osasuna y Real Madrid, respectivamente.

Posibles rivales de Celta de Vigo y Real Sociedad en Europa League

La UEFA Europa League espera definir sus bombos para que esté todo listo en el sorteo de la fase de liga. Para ello, se deberán de disputar los partidos restantes de clasificación para la competición europea. En este sentido, hay diferentes equipos que tienen pendiente firmar su pase, como son los casos del Benfica, Besiktas, Salzburgo, Trabzonspor, Ferencvaros, Jagiellonia o Lech Poznan, entre muchos otros.

No obstante, hay otra serie de clubes que ya tienen su pase confirmado a la UEFA Europa League tras los méritos conseguidos la pasada campaña en sus respectivas ligas. La Premier League puede presumir de tener ya al Bournemouth, Crystal Palace y el Sunderland. Por su parte, la Serie A cuenta con la Juventus de Turín y el Milan. Francia está representa por el momento por el Rennes y el Olumpique de Marsella.

Además de los citados, hay equipos como el AZ Alkmaar, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Olympiacos, Sparta Praga, Sturm Graz, Torreense y Union SG. De esta manera, Celta de Vigo y Real Sociedad estarán pendientes a lo que ocurra en los últimos partidos de clasificación a la UEFA Europa League, que tendrán lugar hoy mismo, justo el día antes de que de lugar el sorteo de la fase de liga para la 2026/2027.

Sorteo Europa League: fecha y horario

El sorteo de la fase de liga de la Europa League se celebra este viernes 28 de agosto a partir de las 13:00 horas. Este día marcará el pistoletazo de salida de la competición europea, dónde se determinará el emparejamiento para todos los equipos, con especial atención en España para Celta de Vigo y Real Sociedad, que intentarán lograr el pase directo a octavos de final.

Además, la UEFA ha informado que equipos cabezas de serie de la Europa League, la distribución de los grupos y el procedimiento estarán disponibles en su página web desde las 8:30 (hora española) de mañana viernes 28 de agosto. Tras ello, el calendario, tanto con las fechas como hora de los encuentros se dará a conocer, como muy tarde, el domingo 30 de agosto. La fase de liga como tal dará comienzo el miércoles 16 de septiembre.

¿Dónde ver en directo por televisión el sorteo de la Europa League?

El sorteo de la UEFA Europa League podrá seguirse en directo a través de los canales Movistar Plus+ (M7) y M+ Liga de Campeones (M60 O115), dentro de la plataforma Movistar Plus. Además, también podrá verse en UEFA TV, a través de la página web de la UEFA.