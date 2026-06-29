Hugo Sánchez y los recuerdos de una vida en el Sevilla: del "descaro" de Luis Alberto al "talento prodigioso" de Reyes

El actual preparador físico del Aston Villa ya trabajó junto a Unai Emery con el primer equipo nervionense y participó en la conquista de la Europa League contra el Liverpool. Antes, además, había alcanzado el éxito como jugador en la propia cantera sevillista junto a una gran generación

Actualmente es integrante del cuerpo técnico de Unai Emery en el Aston Villa, como preparador físico en el área de fuerza y encargado de las estrategias de recuperación, pero el camero Hugo Sánchez también puede presumir de un importante bagaje en el Sevilla FC. Primero como futbolista de su cantera, donde alcanzó importantes éxitos junto a otros compañeros que luego alcanzaron la elite. Él también lo ha hecho, pero no sobre el césped, sino en el gimnasio, preparando a jugadores que acaban de conquistar la Europa League, como hizo hace una década en Nervión, también con Emery y con una plantilla de la que guarda grandes recuerdos. Aunque, sin duda, se queda con el malogrado José Antonio Reyes, como confiesa en su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de esa etapa?

- Empecé muy pequeño primero en mi localidad, en el Camas, y a los 11 años tuve la oportunidad de ir al Sevilla, donde estuve hasta los 22 si no recuerdo mal, desarrollándome en las diferentes etapas de cantera hasta el fútbol semiprofesional, en el Sevilla C. La etapa de juvenil fue muy bonita y la recuerdo con mucho cariño. Fuimos campeones de la Copa del Rey y a día de hoy todavía sigo teniendo contacto con muchos de los compañeros, porque son los amigos que te que te da el fútbol. Al mismo tiempo fui compaginándolo con mis estudios en Ciencias del Deporte y un máster en preparación física, y llegó un momento en el que tomé la decisión de centrarme más en esta vía profesional. Pero todas mis vivencias y mis experiencias como jugador a día de hoy me sirven muchísimo para entender la mentalidad del futbolista o cómo se puede sentir en cada momento, y eso me ayuda en ese trato personalizado.

- En aquel equipo que ganó la Copa del Rey juvenil de 2009, ¿quién era el jugón?

- Había mucho talento. Quizás luego, por la trayectoria que ha desarrollado, diría que Luis Alberto, sin duda. Además, era más pequeño que nosotros y mostraba siempre un talento increíble, un descaro y una calidad que la recuerdo con mucho cariño. Pero también había otros compañeros como Luna, Rodri, Salva, Iván Hernández, Manuel Gordillo, Morales… Te podría decir el equipo. Fue una etapa muy bonita.

- ¿Hubo alguno que te sorprendiera que luego no llegase a la élite?

- Después es muy difícil, pero quizás diría a Morales, que era un lateral derecho con mucha progresión y no ha llegado a jugar en Primera división. Pero todos eran estupendos.

- En tu caso, cerraste tu etapa como futbolista con el San Juan, en Tercera división. ¿Cómo surgió la opción de volver luego al Sevilla para trabajar en la parcela física?

- Desde pequeño siempre he tenido claro que me gustaba dedicarme al fútbol. Es mi pasión y lo que he hecho ha sido formarme para poder dedicarme a lo que me gusta. Ahí puedo decir que soy un afortunado. El hecho de poder entrar en el departamento de fuerza del Sevilla al acabar mis estudios me hizo desarrollarme a nivel profesional, con todas las vivencias que ya tenía previamente como jugador y todo lo que he ido aprendiendo. La verdad que ha sido un camino bonito, donde tuve que tomar la decisión de dejar el fútbol, pero pude seguir ligado al fútbol. Ahora me quito el gusanillo jugando con los amigos o en los propios entrenamientos, en la parcela de ayuda en campo.

- ¿Cómo fue también formar parte del cuerpo técnico del primer equipo del Sevilla y conquistar otra Europa League?

- Fue en 2015. Una vez ya dentro del club como preparador físico, el primer equipo requería mucho del departamento de fuerza para sesiones grupales o individuales, a nivel de prevención o también, por ejemplo, para trabajar con jugadores que no viajaban. Todo ello me dio muchísima experiencia cuando todavía era joven y estaba empezando. Tenía que trabajar con algunos jugadores que incluso habían sido compañeros míos, como Sergio Rico, y lo recuerdo como una etapa de mucho aprendizaje. Se hace un gran trabajo durante el año y al final se consiguió la Europa League en la final de Basilea contra el Liverpool. Son experiencias exitosas que te vas llevando en la mochila y que sobre todo suponen un aprendizaje único. Me siento un privilegiado porque tuve la oportunidad nada más acabar mis estudios de poder estar allí, con compañeros todos de un perfil joven, con muchas ganas de aprender e innovar. La verdad que fue una etapa muy bonita.

- Ya que trabajaste con aquella plantilla histórica, ¿quién dirías que era el más fuerte físicamente?

- Ahí tengo que recordar indudablemente a José Antonio Reyes, que era un portento en todo lo que se proponía. Si quería ser el más fuerte, era el más fuerte, e igual si quería ser el más rápido o el más resistente. Ya no te hablo de la parcela futbolística, donde era un talento prodigioso. Luego recuerdo a muchos jugadores como Gameiro, Banega, que tenía también unas cualidades impresionantes, o Rami, que era un jugador único, con una gran energía.

- De Reyes comentaste cuando falleció que visite una anécdota o con él de la que aprendiste mucho. ¿No sé si se puedes contarla o prefieres guardártela?

- Me la guardo para mí, pero la verdad que sí que puedo decir que aprendí mucho de él. Luego era un reto también a la hora del trato, de intentar llevártelo a tu terreno, pero me sirvió porque no a todos los jugadores les gusta el ir al gimnasio, ya que lo que les gusta el balón. Hay que ir individualizando a cada uno, dándole un poco lo que necesita y sobre todo hacer un trabajo de concienciación, de convencimiento en que aquello que tú le propones, lo único que va a hacer es ayudarle a poder disfrutar aún más de lo que es el balón y el juego.

- Otro portento sin duda es Jesús Navas. ¿Pudiste tratarlo también a nivel físico?

- Sí, pero ya menos en esos años cuando él vuelve. Pero lo que ha demostrado en su trayectoria y jugando hasta la edad que ha jugado, con todo lo que ha conseguido a nivel de clubes y también con la selección, está claro que es un jugador increíble también.

- ¿Cómo se cierra esa etapa del Sevilla?

- Cuando me llega la opción del Watford, después de siete años en el departamento de fuerza y colaborando en el club en diferentes áreas, siento que es el momento de seguir desarrollándome como preparador físico y como persona. El hecho también de vivir fuera y de conocer la Premier League o la Champions era un reto que me apetecía. Creo que era el momento adecuado y no me arrepiento, fue una buena decisión.

- Desde la distancia, como aficionado, ¿ha sufrido mucho viendo al Sevilla peleando por no descender?

- Lo sigo y evidentemente queríamos que consiguiera el objetivo. Ojalá vuelva a ser tan competitivo como como hace unos años.

- Como paisano suyo, ¿qué te ha parecido la frustrada compra por parte de Sergio Ramos?

- Solo sé lo que veo en la prensa. No sé qué pasará en el futuro. Desde luego, por carisma, personalidad y sentimiento sevillista, Ramos y su grupo seguro que hubieran aportado muchas cosas en un momento un poco delicado, pero no sé qué va a ocurrir.

- En la salvación han tenido un gran peso varios jugadores surgidos de esa cantera en la que tú te formaste. ¿Refleja eso la importante de no descuidar nunca los escalafones inferiores?

- Sin duda. Las canteras son muy importantes y hay que cuidarlas a todos los niveles. Es cierto que en la época en la que yo trabajé en el Sevilla, al tener un primer equipo mucho más fuerte, las oportunidades de poder jugar o de instalarse en la primera plantilla eran menores. Era mucho más difícil, pero cambia el contexto y tienes que mirar atrás y te encuentras jugadores que están bien preparados y que son capaces de afrontar un reto muy difícil, con mucha presión y mucha exigencia. No es fácil y al final son los que han conseguido en gran parte el objetivo. El aporte de estos jugadores de cantera ha sido clave.

- Como central que fuiste, ¿qué me puedes decir del rendimiento ofrecido por Kike Salas y Castrín?

- En los últimos partidos había mucha presión y así es difícil desarrollar tu juego. Hay que hacer lo que toca en cada momento y ellos han mostrado un buen nivel, han mostrado garra y sentimiento, y ese aporte es innegable en los jugadores que vienes desarrollándose en el Sevilla. Ceo que lo han hecho muy bien.