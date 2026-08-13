El Sevilla activa las alternativas a Ilenikhena: bloqueado y sin fácil solución

El Al-Ittihad cambia de opinión y ahora pide un caro traspaso por sus problemas económicos, algo que no puede afrontar el Sevilla, que ya ve como el nigeriano se aleja, por lo que empieza a mirar a otros nombres

Las horas pasan pero la situación de George Ilenikhena en el Al-Ittihad sigue sin solucionarse. Su incorporación al Sevilla Fútbol Club bajo la fórmula de préstamo corre serio peligro después que la financiera que avaló el fichaje del nigeriano por el club saudí, se haya negado a su salida en forma de cesión, lo que ha obligado ahora al Al-Ittihad a replantear la operación.

Desde el Sevilla se mostraban cautos pero confiados en que la negociación pudiera desencallarse pero lo cierto y verdad es que en estos momentos, sigue igual que ayer, no se han producido avances y en Nervión ya empiezan a desconfiar de que la operación pueda llegar a buen puerto por lo que han comenzado a activar alternativas, tal y como desvela ABC de Sevilla.

José Ignacio Navarro, director deportivo, llegó incluso a un acuerdo total con el jugador nigeriano, que dio el 'sí' a jugar cedido una temporada en el Sevilla, más tarde se llegó a un entendimiento con el Al-Ittihad pero a la hora de formalizar la documentación, la financiera que está detrás del club árabe paralizó la operación y así sigue.

Sky Sport apuntaba a que debido a estos problemas financieros, el Al-Ittihad ha decidido cambiar de opinión y ante la necesidad de ingresar dinero en efectivo, no pueden acceder a una cesión, solicitando en su lugar un traspaso por el que piden no menos de 25 millones de euros, ya que el pasado mes de febrero pagaron 33 al Mónaco.

Esta situación, evidentemente, deja al Sevilla prácticamente sin margen de maniobra, pues ya ha hecho su apuesta fuerte para la delantero con Robbie Ure, y si no hay un cambio de opinión de nuevo en el Al-Ittihad, el acuerdo quedará en nada.

Por ese mismo motivo el director deportivo nervionense se ha puesto manos a la obra para estudiar otras alternativas para la delantera, la prioridad a reforzar en estos momento por delante del centro del campo.

Ure sigue sin entrenarse con el Sevilla

El hasta ahora único fichaje para la delantera, el escocés Robbie Ure, sigue sin poder entrenarse con sus nuevos compañeros debido a unos problemas burocráticos, pese a que su fichaje se anunció de manera oficial el pasado martes.

Ya solo queda un entrenamiento antes del partido ante el Rayo Vallecano del próximo sábado, en el debut en LaLiga, para que delantero fichado del Sirius sueco pueda al menos tener una sesión de trabajo junto al equipo, en caso contrario, su participación en la primera jornada correrá serio peligro.