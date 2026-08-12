La despedida de Joan Jordán "con la cabeza alta y la conciencia tranquila"

El catalán repasa sus siete años como nervionense y admite que una parte de él se queda en la capital andaluza, donde han nacido sus hijos y sentido como su casa el Sánchez-Pizjuán: "Aunque nuestros caminos se separen, siempre voy a llevar a Sevilla conmigo. Gracias por hacerme sentir uno de los vuestros. Siempre 'uno di voi'. Os quiero"

"Gracias, sevillistas. Un nuevo reto empieza en Portugal, pero no podía hacerlo sin dedicaros unas palabras. Esto no es una despedida, es un agradecimiento, una hasta siempre. Me marcho con la cabeza alta y con la conciencia tranquila, porque siempre lo he dado todo por el Sevilla FC. Y siempre he trabajado con una única intención, la de ayudar al club y defender esta camiseta como se merece. Ésa ha sido mi ilusión. Aquí he vivido momentos únicos. Hemos hecho historia. Hemos conquistado dos Europa Leagues. Hemos competido contra rivales tremendos. Y he cumplido sueños, como jugar y marcar en Champions", reflexiona Joan Jordán en su perfil de Instagram.

Y continúa: "He tenido la suerte de compartir vestuario con grandísimos jugadores y de trabajar con entrenadores muy importantes. Pero, por encima de todo, me quedo con las personas. Me quedo con los trabajadores del club, que me han ayudado en el día a día. Con mis compañeros, algunos de los cuales se han convertido en amigos y han sido muy importantes para mí, tanto dentro como fuera del campo. Y con toda la gente que, de una manera u otra, ha formado parte estos años. Y me quedo, sobre todo, con el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con esa sensación única de sentiros y de sentir este estadio como mi casa".

"Me quedo con lo bueno", asegura el mediocentro

"Me habéis dado cariño, respeto y apoyo en muchísimos momentos. Me habéis hecho sentir parte de esta pasión que es el Sevilla FC. Y eso es algo que no voy a olvidar nunca. Gracias, afición. Gracias, de corazón. Gracias a la gente que siempre ha creído en mí, que me ha respetado y que me ha mostrado su apoyo, en las buenas y en las malas. Me voy con muchísimas cosas dentro. Me quedo con lo bueno, con recuerdos que me van a acompañar para siempre. Y, sobre todo, con el orgullo de haber cumplido 200 partidos con un club tan grande y haber podido celebrarlo en el Ramón Sánchez-Pizjuán junto a mi familia", sentencia el catalán.

El desafío que necesita "para volver a volar", el Estrela Amadora

"Ahora comienza una nueva etapa. Estrela Amadora es un nuevo proyecto. El desafío que necesito para volver a volar. Pero no podía marcharme sin deciros algo que para mí es muy importante. Me siento sevillano y me siento sevillista. Aquí han nacido mis hijos. Aquí hemos construido nuestra vida como familia. Por eso, aunque nuestros caminos se separen, una parte de mí se queda aquí. Siempre voy a llevar a Sevilla conmigo. Gracias por hacerme sentir uno de los vuestros. Siempre 'uno di voi'. Os quiero", termina el emocionado comunicado de despedida de Joan Jordán del sevillismo.