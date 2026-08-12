La fórmula por Adrián Liso que ha convencido al Zaragoza: las cifras finales de su cesión al Mallorca

En Son Moix han aprovechado sus amplias plusvalías por Samú Costa, Muriqi, Virgili y Leo Román para recomponer su plantilla y, entre otros, incorpora al extremo zurdo que descolló en el Getafe el curso pasado y por quien preguntó José Ignacio Navarro para potenciar los costados de su ataque

Era un secreto a voces y, a falta de la confirmación oficial, Adrián Liso será jugador del RCD Mallorca en las próximas horas. El extremo aragonés aterrizaba en Palma en la tarde de este miércoles tras el acuerdo alcanzado por los bermellones con el Real Zaragoza, que, pese a la irrupción a última hora del Venezia de Akor Adams, se ha mantenido firme, matizado con una mayor cantidad ahora y unas condiciones ventajosas para que el trato reporte pingües beneficios a la entidad maña. El Sevilla FC se interesó por las condiciones de la operación, aunque desistió ante la competencia y el deseo blanquillo de asegurar ciertos ingresos.

Los números del trato por Adrián Liso, superiores a los del Getafe

Finalmente, Adrián Liso llega cedido a la isla con opción de compra, aunque hay un 'loan fee' de 500.000 euros y la posibilidad de que los rojinegros se lo queden el próximo verano a cambio de 3,5 millones de euros. De ascender a Primera división uno de los que sin duda está entre los grandes favoritos a conseguirlo, el trato varía hasta fijar una obligación de compra, mientras que el Real Zaragoza se reserva entre un 20% y un 30% de sus derechos para incrementar los réditos en el futuro con la venta del atacante de 21 años, que pasará reconocimiento médico en tierras baleares antes de estampar su firma en el nuevo contrato.

El Getafe CF desperdició una ODC cifrada en tres millones de euros e intentó renegociar a la baja con los maños la misma, ofreciendo 1,5 millones. Ahora, en La Romareda han obtenido mayores ingresos si cabe, pues la cantidad antes mencionada, que equivale al valor de mercado del zurdo según la web especializada 'Transfermarkt', se convertirá en cuatro millones si, finalmente, el RCD Mallorca acaba adquiriendo la mayoría de su pase, bien por deseo propio (convencidos allí de su rendimiento en la 'operación retorno' a la elite del fútbol español), bien de manera forzosa al alcanzar su objetivo.

A la espera de más movimientos por fuera

El Sevilla FC, que también tachó recientemente de su lista de futuribles para el extremo a Bryan Zaragoza, estudia alternativas para los costados de su ataque, ya que se marchó al Bournemouth Juanlu Sánchez, mientras que no se cuenta con Chidera Ejuke y se escuchan ofertas por Joaquín Martínez 'Oso', Rubén Vargas y Alfon González, ahora mismo renqueante de una lesión muscular. Estos tres últimos, sobre todo, operan por el sector izquierdo, precisamente por el que se desenvuelve Adrián Liso, aunque habrá que seguir peinando el mercado cuando se produzcan más salidas para apuntalar esa zona.