Vendrá al menos un extremo polivalente, pero no Bryan Zaragoza: primero, a hacer sitio por fuera

Juanlu se va al Bournemouth, se procura el adiós tanto de Ejuke como de Alfon y se escuchan ofertas desde 10 millones por Oso y desde 15 por Vargas, aunque García Plaza cuenta con Miguel Sierra y estudia perfiles de delanteros que, como Isaac Romero, puedan adaptarse al costado

El Sevilla FC acelera estos días la 'operación salida'. Tras la cesión (en su último año de contrato) de Rafa Mir al Aris de Salónica y la venta (por los cuatro millones de euros de su cláusula de rescisión) de Djibril Sow al Génova, prevé varios movimientos en los costados de su ataque, empezando por el de Juanlu Sánchez (lateral y extremo derecho) al Bournemouth. Además, se escuchan ofertas por Chidera Ejuke (que se quedó en Nervión para forzarle a aceptar alguna de las ya existentes), Alfon González (a 2-3 semanas de volver tras su rotura en el cuádriceps derecho), Rubén Vargas (tasado en 15 millones) y Joaquín Martínez 'Oso' (valorado en 10 más bonus).

En el Ramón Sánchez-Pizjuán se trabaja con el escenario de que terminen marchándose casi todos, si bien es posible que alguno de los mencionados no encuentre acomodo. Luis García Plaza cuenta de pleno para la primera plantilla con Miguel Sierra en el flanco diestro y ha quedado muy satisfecho con la aportación en el izquierdo de Manuel Ángel Castillo, que sigue a sus órdenes en Garderen. Este último, como poco, estará alternando el Sevilla Atlético con los mayores, aunque, dependiendo del dibujo final de la demarcación a finales de mes, habrá incorporaciones. Al menos de un extremo con desborde y pegada, desequilibrante y, a ser posible, que pueda percutir por los dos lados.

El segundo que puede necesitar variaría el perfil del delantero que completará el ataque, para el que se ha quedado solo Isaac Romero, con la ayuda en estos test veraniegos de 'Peque' Fernández, que ya ejerció de referencia con éxito en el Racing de Santander, como 'falso 9'. Ahí, aterrizará un punta de envergadura para sustituir a Akor Adams, vendido por 16,8 millones fijos y 6,7 en variables al Venezia, mientras que se busca otro ariete más versátil que pueda caer, como el lebrijano y a principios de 2026 Neal Maupay, a las bandas para compensar alguna carencia de última hora si fructifican los deseos en la 'operación salida'.

Aunque encaja en el perfil, no será Bryan Zaragoza el elegido

Como publica este miércoles 'Mundo deportivo', el Sevilla FC se ha caído de la buscada subasta por Bryan Zaragoza, descartado por el técnico del Bayern de Múnich, un Vincent Kompany que le ha condenado a ejercitarse en solitario en la ciudad deportiva de los bávaros en Säbener Strasse, fuera de los amistosos de pretemporada. Tras sus cesiones al CA Osasuna, RC Celta (cortada a la mitad) y AS Roma, con contrato todavía tres años más en Alemania, el malagueño sonó para el recién ascendido equipo de su tierra, aunque son en estos momentos RCD Espanyol y Deportivo Alavés (pese a haber firmado a Miguel Rodríguez) los que vigilan sus pasos para hacerse con su préstamo. Para una venta con la que recuperar la inversión (13 millones), al dueño de su pase sólo le queda Qatar y Arabia Saudí.